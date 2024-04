Reírse más en redes sociales que en la vida real: ¿Cómo evolucionó?

En la vida analógica, una persona adulta se ríe alrededor de 15 veces al día. Esa persona busca conectar con otro individuo sobre su estado de ánimo o su empatía hacia un tema. Pero si pudiéramos leer todas sus interacciones virtuales, no lograríamos dimensionar la actitud de la persona. La carita que llora de risa es el emoticón más usado en Apple, en Facebook, incluso en X.

Según una investigación de la Universidad de Columbia, un análisis de 45.000 mensajes de texto demostró que el 14% de ellos incluyen la expresión “LOL”, un acrónimo inglés que denota una risa fuerte.

No es la única que expresión que utilizan lo cibernautas, por ejemplo: “LMAO” (Laughing My Ass Off): Traducido como “riendo hasta caerse”. Es una versión más intensa de “LOL”; “ROFL” (Rolling On the Floor Laughing): significa “rodando en el suelo de risa”. Se usa para expresar una risa aún más fuerte; Emoticones y emojis de risa: los emoticones como “:)” o “”, así como los emojis de caras sonrientes, son ampliamente usados para representar la risa o felicidad.

El tradicional y básico “Jajaja” o “jejeje”: en el ámbito hispanohablante, la repetición de “ja” o “je” imita el sonido de la risa. La cantidad de “ja”/“je” suele indicar el grado de diversión. Y por último, pero no menos importante, el abismal mundo actual de los memes: imágenes, videos o textos humorísticos que se difunden ampliamente en internet. A menudo se utilizan para comentar situaciones cotidianas o noticias con humor.

En los últimos años, hemos trasladado nuestra conversación al mundo online. Las palabras orales se han transformado en escritas, perdiendo por el camino algo de información (la entonación, el acento, entre otros) pero manteniendo su esencia y significado. No ha pasado lo mismo con la risa, una forma de expresión diferente que implica otros mecanismos neuronales, nace de forma espontánea en un contexto social y es difícil de trasladar al papel o a la pantalla. Y, sin embargo, en cuanto abrimos el teléfono o el ordenador, no podemos parar de reír.

La risa, una forma de expresión diferente que implica otros mecanismos neuronales Pexels

El neurocientífico Michael Brecht, de la Universidad de Humboldt, en Berlín, lleva años estudiando con animales cómo se forma esta risa. De momento sabe dónde. Su equipo apunta a la sustancia gris periacueductal, un conjunto de neuronas situadas alrededor del mesencéfalo, según publicó en un estudio en la revista Neuron.

LA RISA ANIMAL Y LA RISA CONTAGIOSA

“Las vocalizaciones como la risa son muy importantes en el juego”, explica Brecht. Cuando los animales juegan, la risa coordina y dirige el proceso. Sirve como acuse de recibo de la intencionalidad humorística. Marca la diferencia entre una pelea y un juego; una persecución y un pillapilla.

Esto también funciona con los humanos. La risa convierte un comentario políticamente incorrecto en un chiste, es la intencionalidad que desarma una amenaza. Quizá por eso, en el entorno online, donde estamos huérfanos de un contexto no verbal —de sonrisas, entonaciones y miradas— sea más necesario señalar la intencionalidad humorística de nuestras palabras.

Brecht también cree que los emoticonos y onomatopeyas sirven para canalizar el humor. “Los humanos tenemos esta habilidad para el simbolismo, y creo que sacamos mucho de los símbolos”, opina. No hay que olvidar que el humor tiene un componente social, y el ver —o leer— que otra persona se está riendo puede ser contagioso.

Es 30 veces más probable que la risa se produzca en compañía de otras personas. Quizá por eso, distintos estudios han constatado que las personas tienden a reírse más cuando hablan con amigos que cuando ven la televisión o leen libros a solas.

