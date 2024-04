Caso Encuentro: Guillermo, Danilo y César, nombres que aparecen en nuevos archivos

Las interceptaciones de los investigadores policiales, que son parte del caso Encuentro, retratan, según la Fiscalía, la forma en que operaban ciertos personajes para alcanzar cargos en instituciones públicas y negocios, en el gobierno de Guillermo Lasso. Precisamente, esos personajes eran cercanos al círculo inmediato del entonces mandatario, quien gobernó entre 2021 y 2023. En este último año, él activó la muerte cruzada con la que cesó a la Asamblea Nacional y convocó a elecciones generales.

En el documento digital, de 23 páginas, que tiene en la portada la leyenda "Pericia de interceptación y reportes de telecomunicaciones", se agrupan varios diálogos que se registraron por vía telefónica, según los investigadores. En esas llamadas predomina la participación de Rubén Cherres, entonces amigo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. La Fiscalía y la Policía también han relacionado a Cherres con la mafia albanesa.

Por este caso, la justicia procesó a Carrera; a Hernán Luque Lecaro, entonces presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) que aún no ha sido extraditado de Argentina y a otros personajes.

Reunión en el Bankers Club: al rescate de un negocio con una compañía de Texas

En los últimos documentos oficiales, como ha sucedido en otros archivos, se evita dar los detalles de las identidades de los interlocutores de las llamadas. Sin embargo, este Diario realizó un análisis de esos y otros documentos del caso Encuentro e identificó las identidades de las personas investigadas y los números telefónicos que usaban.

En la parte inicial del documento consta una conversación que se registró el 30 de junio de 2021, pasado el mediodía, entre Rubén Cherres y Juan Carlos Reyna Peré, como antesala de otros diálogos entre estos mismos personajes y otras personas, en los que se fraguaban reuniones para varios fines.

En la primera llamada, Cherres le dice a Reyna que en el Bankers Club (Guayaquil) hablarían sobre un posible negocio que él quería rescatar.

Número ligado a Cherres: "Porque en el club en el en el Banquer club quiero que oigas tu porque esto lo que queremos decirle a César vino vino Error un señor de Quito ya para para poder rescatar un posible negocio con una compañia de Texas extranjera de acuerdo que esta que ya que ya ya estado aqui en el pais y todo y yo necesito yo me había olvidado que él venia hablar conmigo entonces te estoy mandado Alfredo para que para que te recoja que te lleve al Banquers que yo estoy saliendo para allà ya nos vemos en el Banquers hablamos con este señor y nos vamos ñaño eh realmente es importante este (???) porque en algo que tu lo vas a oir y tu me vas a decir fantástico si y y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada solamente introducirlos y ellos se encargan del resto hermano porque porque ellos son profesionales y son son muy grandes (sic)".

Número ligado a Reyna: "Ya bueno ya okey (sic)".

De acuerdo con los documentos liberados por la Fiscalía, Rubén Cherres se desenvolvía como un intermediario entre personajes que tenían poder y figuras empresariales o de otra índole que buscaban acceder a cargos públicos, contratos con el Estado y otros sectores.

Según los resultados de una búsqueda en fuentes digitales abiertas, Juan Carlos Reyna Peré es una persona que registra su ciudadanía en Guayas, presenta cargos administrativos en dos empresas y tuvo participación accionaria en otras tres. No registra un título universitario en el sistema de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Según los informes policiales, él está relacionado con Douglas Reyna. Este a su vez cercano a Danilo Carrera.

César Monge y Danilo Carrera mencionados en los entretelones de la reunión

El 30 de junio de 2021 también se registró otra llamada. Esta vez entre Cherres y un contacto cuyo nombre es Raúl. En el informe de la interceptación se lee que ellos tenían previsto reunirse con Juan Carlos Reyna.

Número ligado a Raúl: "Por favor ya te estamos esperando para almorzar ahí almorzar (???) (sic)".

Número ligado a Cherres: "Listo (???) listo Raulito Raulito (sic)".

Número ligado a Cherres: "Y si está Juan Carlos Reina este hijo de Douglas Reina (sic)"

Número ligado a Cherres: "Es el primo hermano de Danilo (sic)".

Número ligado a Cherres: "Él muy amigo de César Monge (sic)".

Número ligado a Raúl: "Ya (sic)".

Número ligado a Raúl: "Ya como se llama él (sic)".

Número ligado a Cherres: "Juan Carlos Reina hijo de Douglas Reina (sic)".

Número ligado a Raúl: "Ah ya ya perfecto ya ya okey ya tranquilo ya (sic)".

Número ligado a Cherres: "Y es el primo hermano de Danilo Carrera (sic)".

César Monge fue un político muy cercano a Guillermo Lasso, lo acompañó en los tres intentos de llegar al poder. Fue asambleísta por CREO y en el Gobierno de Lasso ocupó el cargo de Ministro de Gobierno, por muy poco tiempo, ya que él falleció el 25 de julio de 2021.

La insistencia por concretar una reunión con un ministro de Guillermo Lasso

En la agenda de Cherres y de sus 'socios' estaba concretar una entrevista con un ministro de Guillermo Lasso, según los registros de las llamadas interceptadas. En la llamada que se registró a las 12:29, del 1 de julio de 2021, Cherres habla con un contacto al que la Policía identificó con la leyenda Hijo de Raúl.

Número ligado a Cherres: "Ya se hizo el contacto y todo ya se habló con César Monge para que él haga la cita con el ministro allá en Quito no (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Correcto correcto por eso me llamo el doctor Marcelo diciéndome que Juan Carlos se ha comunicado con él yo ya le hice llegar al doctor para que le haga llegar a Juan Carlos lo que han solicitado que es prácticamente el broshur de la empresa (sic)".

Número ligado a Cherres: claro (???) claro (sic)".

Veinte minutos despues se registra una nueva llamada entre los mismos interlocutores. "'Rubén' sugiere a (Hijo de) 'Raúl' que llame a 'Bermeo' y que le diga que 'va de parte de Juan Carlos R. (…) y que César M. nos dio tu teléfono para que te podamos exponer esto'(sic)"., se lee en la descripción de la transcripción de la llamada, en torno a la investigación.

Antes de dar un paso para concretar la cita, en la llamada que se realiza a las 12:50, del 1 de julio de 2021, Rubén Cherres le pasa su teléfono a Juan Carlos Reyna Peré, con quien comparte el mismo espacio físico, para que hable por esa vía con el contacto Hijo de Raúl, de acuerdo con la descripción del informe.

Número ligado a Cherres: "Ya aquí está Juan Carlos en la linea (sic)".

*VOZ DIFERENTE AL INTERLOCUTOR (Número ligado a Cherres)*

Número ligado a Hijo de Raúl: "Juan Carlos cómo es (sic)".

Número ligado a Cherres: "Que fue (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Cómo estás que gusto saludarte (sic)".

Número ligado a Cherres: "(???) (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Ya ya me ya me llamo el doctor Marcelo temprano ya le hice llegar lo que le ha solicitado (sic)".

Número ligado a Cherres: "Ya (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Yo simplemente por por cuestiones de de incluso de lo que hemos (sic)".

conversado con mi papá y por la amistad que tiene con Rubén y todo yo si quisiera pues servirles tanto a ustedes como ahora me esta mi grupo de intermediarios entonces ahí queda mi teléfono yo no te pude dar una tarjeta de presentación porque no las tenía (sic)".

Número ligado a Cherres: "Ya (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Para que por favor la registres cualquier inquietud

*Aquí no hay certeza que siga hablando Juan Carlos Reyna*

Número ligado a Cherres: "Ya chévere oye escúchame Raúl este César me dio el teléfono de Bermeo (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Ya (sic)".

Número ligado a Cherres: "De ahí me dijo que lo iba a llamar pero igual eh yo pienso que la llamada a Bermeo debe ser hecha por ti (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Ya (sic)".

Número ligado a Cherres: "Para que tu puedas hacer una apreciación tú dices mira soy soy Eduardo Garcia (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Perfecto (sic)".

Número ligado a Cherres: "Se va de parte de Juan Carlos Reina nosotros o o o con Juan Carlos Reina en su mismo grupo y César nos dio tu teléfono si César Monge y que César Monge nos dio tu teléfono para que te podamos exponer esto y (???) que yo (sic)".

Número ligado a Hijo de Raúl: "Okey (sic)".

De acuerdo con los registros de las llamadas telefónicas de Rubén Cherres, el 5 de julio de 2021, él comparte un diálogo con Juan Carlos Reyna. Este le dice a Cherres lo siguiente, para recapitular la conversación que él habría tenido con un ministro de Lasso:

Número ligado a Reyna: "Ministro como está buenos días soy Juan Carlos Reina soy amigo de Cesar Monge y de Guillermo Lasso eh el el me dice el Cesar que usted le ha llamado para el tema del cita pero no nos ha parado bola y algo que vea algo que le conviene al país yo ya lo he conversado esto con el presidente le dije y (???) la idea (???) y le y algo que algo que algo qu que él les pone en el poder (???) hagamos una cosa me dice señor Reina a las tres de la tarde (???) estoy aqui en el ministerio del Republica de Suecia y no sé cuanto entonces perfecto seis de la tarde estamos ahi entonces a las seis de la tarde hijue puta Error quiere que ir este man de Marcelo con don con Gonzalo y que ya la di oiste (sic)".

Número ligado a Cherres: "Ya ya (risas) hoy dia mismo lo va a recibir a las tres de la tarde (sic)".

Número ligado a Reyna: (risas) hoy dia mismo chugcha tu madre para que veas como como soy de lanzado hijue puta (sic)".

Número ligado a Cherres: "(risas) lo llamaste (sic)".

Número ligado a Reyna: "Ya (sic)".

Número ligado a Cherres: "Tú mismo al ministro (sic)".

Número ligado a Reyna: "Yo mismo le llamé hijue.... pero pero braveándole ñaño (sic)".

Número ligado a Cherres: "A ya perfecto asi es a mi me llamó Error él el a mi me llamo Raulito también a decirme que ese man como que les había hueviado (sic)".

Número ligado a Reyna: "Ya bueno ya entonces ya le saqué la cita ñaño entonces ahora apretemos el c... que ese hijue puta le enamore bonito que le sepa (sic)".

Por esas fechas, en el Gobierno de Guillermo Lasso había un ministro de apellido Bermeo. El 2 de junio de 2021, el mandatario posesionó a Juan Carlos Bermeo Calderón como ministro de Energía y Recursos No Renovables. Esa cartera de Estado está al frente de varios sectores estratégicos, como las eléctricas y Petroecuador.

¿Qué dicen los mencionados en llamadas del caso Encuentro?

Este Diario se contactó con Bermeo para consultarle si en algún momento recibió una llamada relacionada con esa cita, si es que lo buscaron o no, pero este dijo que prefería no pronunciarse. "Por razones obvias no puedo dar ningunda declaración por teléfono, ni mucho menos, entiendo yo, hay un proceso judicial que va a iniciar pronto", dijo Bermeo.

En el caso Encuentro se investiga actividades irregulares en entidades relacionadas con el sector eléctrico.

También se intentó tener una versión de Reyna Peré, a través de los correos electrónicos de las empresas que administra, pero no hubo una respuesta.

Por su parte, la defensa de Danilo Carrera dijo que las acusaciones en contra del cuñado del expresidente Lasso son infundadas. Calixto Vallejo, uno de los abogados, aseguró que Carrera sí tenía una relación social con Cherres, al igual que con mucha gente, pero no una relación de negocios, ante la pregunta de este Diario.

"Esos audios han sido editados (el audio que registra la supuesta voz de Carrera). La misma confesión que hizo el señor Boscán cuando fue a rendir la versión y que dijo que no tenía los originales (archivos). También un perito de Criminalística de la Policía dice que (sin) el origen de las grabaciones entregadas por La Posta no se puede establecer la autenticidad de las mimas, porque no está la fuente donde se grabaron", argumentó.

De acuerdo con el intercambio de ideas, la reunión con el ministro estaba prevista para las 18:00 del 5 de julio de 2021.

En otra llamada, los personajes interesados afinan detalles.

Número ligado al contacto Raulito: "Yo ya estoy lis ya estoy listo (sic)".

Número ligado a Cherres: "Raulito (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Ya tengo la la presentación y todo sic".

Número ligado a Cherres: "Habla con toda la confianza y ya y dile que tanto Guillermo como todos están de acuerdo con eso no okey (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Ok okey perfecto (sic)".

Número ligado a Cherres: "Hablale bien ese tema (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Perfecto Rubén (sic)".

Número ligado a Cherres: "Auméntale un poquito al peso ya (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Okey (sic)".

Número ligado a Cherres: "(???) (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Dale (sic)".

Número ligado a Cherres: me avisas cuando "(???) (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Yo les llamo apenas apenas salga de ahi yo les llamo (sic)".

Número ligado a Cherres: "Okey abrazo (sic)".

Número ligado al contacto Raulito: "Ya un abrazo (sic)".

Se desconoce si ocurrió o no la reunión. También se pidió unos comentarios al presidente del movimiento CREO, Juan Fernando Flores, en torno a las menciones a César Monge, debido a que este fue cofundador del movimiento político, asambleísta y ministro en el Gobierno de Lasso.

"La respuesta está en los propios chats, en los que estas personas lamentan no poder contactarse y, por tanto, ni lograr ninguna respuesta de César Monge, entonces ministro de Gobierno. Él, como presidente fundador del movimiento CREO y actor respetado de la política ecuatoriana, siempre luchó contra la corrupción y este tipo de prácticas. De él no van a encontrar nada porque fue un hombre correcto", dijo Flores.

