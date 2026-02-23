Regreso histórico: Tortugas gigantes vuelven a Galápagos tras 150 años de ausencia

Casi 150 años después de su desaparición, las tortugas gigantes regresaron a la isla Floreana, en Galápagos. El viernes 20 de febrero, decenas de juveniles fueron liberadas como parte del Proyecto de Restauración Ecológica Floreana. En total, 158 tortugas híbridas de entre 8 y 13 años comenzaron a explorar el territorio que está destinado a transformar con el tiempo. Su liberación coincidió con las primeras lluvias invernales de la temporada, un factor clave para su adaptación al ambiente.

El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con coordinación de la Agencia de Bioseguridad, realizaron la liberación. Cada tortuga fue transportada cuidadosamente por guardaparques, quienes caminaron kilómetros bajo el sol para garantizar su seguridad. El proceso combina ciencia, decisión y trabajo sostenido para recuperar la especie emblemática de la isla.

Plan gradual de restauración ecológica en Floreana

El programa prevé la introducción gradual de 700 tortugas en la isla Floreana. Según los especialistas, estos ejemplares portan entre 40% y 80% de composición genética de Chelonoidis niger, el linaje local extinguido hace 150 años.

Hace dos siglos, la isla habría albergado unas 20.000 tortugas gigantes, pero la caza de balleneros, incendios y presión humana borraron la especie. Con esta iniciativa se busca cerrar un vacío ecológico que afectó la flora y fauna de Floreana durante generaciones.

La erradicación histórica de especies invasoras en 2023 fue uno de los pasos clave para preparar el terreno. Guardaparques, con tortuguitas cargadas al hombro, caminaron extensos tramos para asegurar su liberación segura. El proyecto combina esfuerzos de ciencia, conservación y compromiso local para garantizar la sostenibilidad de la especie. A futuro, la restauración de Floreana servirá como modelo replicable en otras islas del archipiélago.

Floreana vuelve a florecer



Hubo un tiempo en que la tortuga gigante de Floreana desapareció de su propia isla. Hoy, su regreso marca un antes y un después en la historia de conservación de Galápagos.



Retos y contexto de la liberación de tortugas en Floreana

Las tortugas juveniles enfrentarán un entorno complejo: deberán coexistir con una comunidad humana de casi 200 personas y la fauna nativa de la isla. Además, tendrán que lidiar con especies invasoras, como ratas, gatos, cerdos y burros, que modifican la dinámica ecológica del territorio.

El regreso de las tortugas se percibe como un momento histórico para Floreana. Los habitantes locales calificaron la liberación como un logro tangible de un proyecto de conservación que lleva años en desarrollo. Esta acción refuerza la importancia de Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1978, en la preservación de su biodiversidad.

