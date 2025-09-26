Expreso
  Ciencia y Tecnología

Imagen ilustrativa WIFI
Las conexiones públicas pueden ser un riesgo para tu información y dispositivo móvilPEXELS

¿Qué tan riesgoso es conectarse a una red WI-FI pública?

Descubre las razones por las que no deberías conectarte a una red publica y proteger tus datos

  • Redacción Expreso

Vivir sin Wi-Fi hoy es casi imposible. La usamos para todo: consultar el GPS, enviar mensajes o incluso hacer llamadas cuando no tenemos saldo. Por eso, conectarse a redes públicas en centros comerciales, restaurantes o aeropuertos se ha vuelto una práctica común.

Pero detrás de esa comodidad hay un gran riesgo: estas redes suelen ser inseguras y vulnerables a ataques cibernéticos que pueden exponer tu información personal y financiera.

Un blanco fácil para los hackers

La mayoría de redes Wi-Fi públicas carecen de encriptación y autenticación adecuadas, lo que las convierte en terreno fértil para ciberdelincuentes. Es como dejar la puerta de tu casa abierta: cualquiera puede entrar.

Una vez dentro de la red, los atacantes pueden acceder a:

  • Contraseñas de correos y redes sociales.

  • Datos bancarios y financieros.

  • Archivos y documentos personales.

  • Con esa información, es posible cometer fraudes, transferencias ilegales o suplantaciones de identidad digital.
El ataque silencioso: 'Man-in-the-Middle'

Uno de los métodos más comunes en redes públicas es el llamado 'Man-in-the-Middle' (hombre en el medio). En este ataque, el hacker se interpone entre tu dispositivo y el servidor de internet.

Cada solicitud —como entrar al correo o al banco— pasa primero por el ciberdelincuente, que puede ver, modificar y robar tus datos sin que lo notes. Con tus credenciales en sus manos, puede entrar a tus cuentas en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Google Modo IA

Google activa el Modo IA en español: Búsquedas más útiles y precisas

Leer más

Malware y redes falsas

Otro peligro frecuente es el malware. Basta con conectarse a una red pública para caer en una trampa. Los delincuentes pueden crear redes falsas con nombres atractivos, como 'cafeteria-wifi' o 'aeropuerto-free'.

Al conectarte, puedes ser redirigido a páginas falsas que descargan virus en tu celular o computadora. Este software malicioso está diseñado para robar contraseñas, datos bancarios e incluso tomar el control de tus dispositivos.

Cómo protegerte en redes Wi-Fi públicas

Los expertos en ciberseguridad recomiendan tomar precauciones simples pero efectivas:

  • Verifica la red: con el administrador del lugar para confirmar que sea oficial.

  • Usa una VPN: encripta tu conexión y dificulta que pueda ser interceptada.

  • Revisa el candado: asegúrate de que la web tenga “https” y el ícono de seguridad.

  • Evita transacciones sensibles: no hagas pagos ni compras en redes públicas.

Conectarse a una red Wi-Fi pública puede ser tentador y cómodo, pero también implica riesgos que pueden costarte caros. Con un poco de prevención, puedes evitar fraudes, robos de información y suplantación de identidad.

