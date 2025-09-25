Google activa el Modo IA en español: Búsquedas más útiles y precisas

Google Search ha dado un gran paso en Hispanoamérica con el lanzamiento oficial del Modo IA, una nueva experiencia de búsqueda potenciada por inteligencia artificial que promete transformar la forma en que los usuarios acceden a información en español. Disponible desde septiembre de 2025, esta función ya se encuentra activa como una pestaña adicional en los resultados del buscador y en la app de Google para Android e iOS.

El Modo IA está diseñado para responder preguntas complejas, ofrecer contenido relevante en múltiples formatos y facilitar la exploración profunda de temas, todo gracias a una versión personalizada del modelo Gemini 2.5. Según Google, esta herramienta representa su experiencia de búsqueda más avanzada hasta la fecha.

Búsquedas más complejas, respuestas más precisas

Una de las principales innovaciones del Modo IA es su capacidad para procesar consultas extensas y matizadas, que antes requerían múltiples búsquedas separadas. Los usuarios pueden ahora plantear preguntas como: “¿Cuáles son los métodos de preparación de café? Haz una tabla comparando sabor, facilidad de uso y equipo necesario.”

Este tipo de interacción es posible gracias a la técnica de query fan-out, que descompone la pregunta en subtemas y lanza múltiples búsquedas simultáneas. Así, el sistema puede profundizar en la web más allá de lo que permite una búsqueda tradicional, entregando resultados más completos y alineados con la intención del usuario.

Google ha observado que los primeros usuarios del Modo IA formulan preguntas que son dos o tres veces más largas que las consultas convencionales, lo que evidencia un cambio en la forma de interactuar con el buscador.

Multimodalidad: texto, voz e imagen en una sola búsqueda

El Modo IA también incorpora capacidades multimodales, lo que significa que los usuarios pueden hacer preguntas no solo con texto, sino también con voz o imágenes. Basta con tocar el ícono del micrófono para hablar directamente con el buscador, o subir una foto para obtener información relacionada.

Esta funcionalidad amplía el acceso a la búsqueda para personas con diferentes estilos de interacción, y permite resolver dudas visuales o contextuales de forma más intuitiva. Por ejemplo, un usuario puede tomar una foto de un plato típico y preguntar por su receta, o subir una imagen de un documento y pedir una explicación legal.

Más oportunidades para descubrir contenido web

Aunque el Modo IA ofrece respuestas generadas por inteligencia artificial, Google mantiene su compromiso con el acceso a contenido web diverso. Las respuestas incluyen enlaces destacados que permiten a los usuarios profundizar en fuentes confiables, blogs especializados, medios de comunicación y sitios institucionales

Según la compañía, los clics generados desde las páginas de resultados con IA tienden a ser de mayor calidad, ya que los usuarios pasan más tiempo en los sitios que visitan. Esto representa una oportunidad para creadores de contenido, medios digitales y expertos locales, que ahora pueden posicionarse mejor ante preguntas más complejas.

Además, Google asegura que el sistema sigue basado en sus algoritmos de calidad y ranking, y que se están aplicando nuevos enfoques para mejorar la veracidad de las respuestas. En casos donde no se alcanza un nivel de confianza suficiente, el buscador mostrará resultados web tradicionales.

