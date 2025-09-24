Expreso
Google Fotos
La nueva función de Google Photos permite editar imágenes con comandos de voz o texto, gracias a la integración de inteligencia artificial en dispositivos Android.CANVA

Nueva función de Google Photos: edita tus fotos con IA usando comandos de voz

La app permite editar imágenes con instrucciones habladas o escritas. Está disponible en Android con IA integrada

Google ahora tiene nueva función en su aplicación Photos que permite editar imágenes mediante comandos de voz o texto. Impulsada por inteligencia artificial, esta nueva función busca simplificar el proceso de edición para usuarios de Android, ofreciendo una experiencia más intuitiva y accesible.

La actualización forma parte de las nuevas actualizaciones de Google por integrar IA generativa en sus servicios cotidianos. Ahora, los usuarios pueden pedirle a la app que mejore una imagen, ajuste el brillo, recorte elementos o aplique filtros, simplemente hablando o escribiendo lo que desean.

Cómo funciona la edición por voz en Google Photos

La función está disponible para dispositivos Android con acceso a las herramientas de edición avanzadas de Google Photos. Al abrir una imagen, el usuario puede activar el asistente de edición y dar instrucciones como “mejora la iluminación”, “borra el fondo” o “hazlo en blanco y negro”. También se puede escribir el comando si se prefiere no usar la voz.

La inteligencia artificial interpreta el requerimiento y aplica los cambios en segundos, sin necesidad de navegar por menús o herramientas manuales. Esto permite una edición más rápida, especialmente útil para quienes no tienen experiencia en retoque fotográfico.

Ventajas y posibilidades creativas

Entre los beneficios de esta función destacan:

  • Accesibilidad: ideal para personas con dificultades visuales o motrices.
  • Rapidez: ediciones en segundos sin pasos intermedios.
  • Interacción natural: el lenguaje cotidiano reemplaza los comandos técnicos.
  • Creatividad asistida: la IA sugiere mejoras o efectos según el contenido de la imagen.

También se complementa con funciones como Magic Editor, que permite mover objetos, cambiar cielos o eliminar elementos no deseados, todo con ayuda de la IA.

La edición por voz en Google Photos y su integración de inteligencia artificial permite que los usuarios editen sus imágenes con instrucciones habladas o escritas, la plataforma permite el acceso a herramientas creativas y la innovación accesible. La función ya está disponible en Android y se espera su expansión a otros sistemas en los próximos meses.

