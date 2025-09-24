Nueva función de Google Photos: edita tus fotos con IA usando comandos de voz
La app permite editar imágenes con instrucciones habladas o escritas. Está disponible en Android con IA integrada
Google ahora tiene nueva función en su aplicación Photos que permite editar imágenes mediante comandos de voz o texto. Impulsada por inteligencia artificial, esta nueva función busca simplificar el proceso de edición para usuarios de Android, ofreciendo una experiencia más intuitiva y accesible.
La actualización forma parte de las nuevas actualizaciones de Google por integrar IA generativa en sus servicios cotidianos. Ahora, los usuarios pueden pedirle a la app que mejore una imagen, ajuste el brillo, recorte elementos o aplique filtros, simplemente hablando o escribiendo lo que desean.
Cómo funciona la edición por voz en Google Photos
La función está disponible para dispositivos Android con acceso a las herramientas de edición avanzadas de Google Photos. Al abrir una imagen, el usuario puede activar el asistente de edición y dar instrucciones como “mejora la iluminación”, “borra el fondo” o “hazlo en blanco y negro”. También se puede escribir el comando si se prefiere no usar la voz.
La inteligencia artificial interpreta el requerimiento y aplica los cambios en segundos, sin necesidad de navegar por menús o herramientas manuales. Esto permite una edición más rápida, especialmente útil para quienes no tienen experiencia en retoque fotográfico.
Google ha implementado una nueva función que te permitirá editar fotografías con tu vozhttps://t.co/ErYSQXtZKp— JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) August 23, 2025
Ventajas y posibilidades creativas
Entre los beneficios de esta función destacan:
- Accesibilidad: ideal para personas con dificultades visuales o motrices.
- Rapidez: ediciones en segundos sin pasos intermedios.
- Interacción natural: el lenguaje cotidiano reemplaza los comandos técnicos.
- Creatividad asistida: la IA sugiere mejoras o efectos según el contenido de la imagen.
También se complementa con funciones como Magic Editor, que permite mover objetos, cambiar cielos o eliminar elementos no deseados, todo con ayuda de la IA.
La edición por voz en Google Photos y su integración de inteligencia artificial permite que los usuarios editen sus imágenes con instrucciones habladas o escritas, la plataforma permite el acceso a herramientas creativas y la innovación accesible. La función ya está disponible en Android y se espera su expansión a otros sistemas en los próximos meses.