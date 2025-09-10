Google Fotos y su editor con IA: cómo funciona y qué novedades trae la versión 7.44

La versión 7.44 de Google Fotos rediseña su editor con IA, simplificando la edición para todos los usuarios.

Google Fotos ha dado un salto significativo en su experiencia de edición con el lanzamiento de la versión 7.44. Esta actualización, que ya se está desplegando gradualmente en dispositivos Android, incorpora un editor completamente renovado con herramientas de inteligencia artificial (IA) que permiten mejorar imágenes con solo un toque, incluso sin conocimientos técnicos previos.

(Te puede interesar: Gemini vs ChatGPT: el modelo Nano Banana pone a Google en el centro de la batalla IA)

La propuesta busca democratizar la edición fotográfica, haciendo que funciones avanzadas como el borrado de objetos, la edición selectiva y los ajustes automáticos estén al alcance de cualquier usuario. Todo esto bajo una interfaz más intuitiva, visual y organizada por categorías temáticas.

IA al servicio de la edición: funciones automáticas y personalizadas

Una de las principales novedades es la integración de funciones automáticas basadas en IA, como Enhance, Dynamic y AI Enhance. Estas herramientas analizan cada imagen y aplican mejoras inteligentes en parámetros como exposición, contraste y color, sin necesidad de intervención manual.

Además, el editor reorganiza sus herramientas en un carrusel inferior dividido por pestañas:

Auto: ajustes rápidos con IA.

Actions: incluye Magic Eraser, Best Take y opciones de recorte.

Markup: permite agregar texto y resaltados.

Filters: efectos visuales prediseñados.

Lighting y Color: ajustes granulares para retoques precisos.

Edición selectiva y controles visuales mejorados

La edición selectiva es otra función destacada. El usuario puede tocar, dibujar o usar un pincel para seleccionar zonas específicas de la imagen y aplicar cambios solo en esas áreas. La IA sugiere automáticamente qué herramientas usar según la región seleccionada, lo que permite modificar objetos o personas sin alterar el resto de la foto.

Visualmente, los controles han sido rediseñados con deslizadores redondeados y animaciones más fluidas. Las herramientas básicas como recorte, rotación y formato están ahora más accesibles, mientras que los botones de salida y guardado se han reubicado para mejorar la navegación.

Esta actualización se está desplegando desde el servidor, por lo que no requiere descarga desde Google Play Store. Sin embargo, puede tardar en llegar según la región. Si aún no aparece, se recomienda cerrar completamente la app desde los ajustes del sistema para intentar forzar la activación.

Google también ha expandido funciones similares a iOS, como la eliminación de fondos para crear stickers personalizados, y ha mejorado su editor de video y conversión a Ultra HDR en versiones anteriores. Todo esto bajo las directrices de diseño Material 3, que también se muestran en la pestaña “Crear” rediseñada y en los nuevos indicadores de copia de seguridad.

Así es el nuevo editor de Google Fotos en Android con IA integrada

https://t.co/eHjqvCi2Hr pic.twitter.com/zobeo4RZoJ — HTCMania (@htcmania) September 7, 2025

Cómo salvar mis fotografías guardadas en Google antes de que sean borradas Leer más

La versión 7.44, Google Fotos redefine lo que es editar imágenes desde el celular. La combinación de IA, diseño intuitivo y funciones avanzadas convierte a esta herramienta en un editor accesible, potente y adaptado a las necesidades actuales.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.