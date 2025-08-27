Nano Banana de Google Gemini: edita tus fotos gratis con IA sin saber Photoshop

Google lanzó Nano Banana, el nuevo modelo de Gemini que permite editar fotos gratis de forma sencilla y rápida, sin necesidad de saber usar Photoshop. Con esta función, puedes borrar objetos, cambiar fondos, modificar colores, peinados, ropa o accesorios y hasta combinar imágenes, todo mediante instrucciones en lenguaje natural. Ya está disponible en la app oficial de Gemini y en gemini.google.com.

Si nunca aprendiste a usar Photoshop, pero siempre quisiste retocar tus fotos como un profesional, Google acaba de abrirte la puerta perfecta. Con la llegada de Nano Banana, el nuevo modelo generativo integrado en Gemini, ahora puedes editar imágenes gratis, sin descargar apps extra ni aprender técnicas de diseño complejas. Solo necesitas subir tu foto, describir qué quieres cambiar y dejar que la inteligencia artificial haga el trabajo por ti.

Nano Banana o Gemini 2.5 Flash Image: ¿De qué se trata?

Nano Banana, oficialmente conocido como Gemini 2.5 Flash Image, es un modelo de edición conversacional que permite modificar fotos usando instrucciones en lenguaje natural.

La gran diferencia con respecto a otras herramientas es que los cambios se aplican directamente sobre la foto original sin alterar el resto de la imagen, logrando resultados mucho más coherentes. Mientras otros editores de IA como Midjourney o DALL·E pueden deformar rostros o perder detalles, Google ha dado un salto importante: mantiene la proporción, la iluminación y la identidad de las personas, incluso después de múltiples modificaciones.

Qué puedes hacer con Nano Banana

Ajustar colores y filtros: aplicar blanco y negro, tonos cálidos, estilos vintage o cinematográficos.

Borrar objetos no deseados: elimina personas, cables, autos, sombras o cualquier elemento que sobre en tu foto.

Modificar detalles personales: cambiar peinados, color de cabello, ropa, accesorios o maquillaje.

Combinar imágenes: fusionar elementos de dos fotos diferentes en una sola, de forma realista.

Cambiar fondos: recrear escenarios completos y pasar de tu sala a la Torre Eiffel en segundos.

Añadir elementos nuevos: incluir mascotas, objetos, luces o incluso transformar tu entorno por completo.

Cómo saber si ya lo tienes y dónde usarlo

Disponibilidad: Desde el 26 de agosto de 2025 en la app oficial de Gemini y en gemini.google.com

Versión gratuita: No necesitas la suscripción de pago; la función está habilitada para todos los usuarios.

Cómo comprobar si ya tienes Nano Banana

Abre la app de Gemini o entra a la web.

Sube una foto y escribe una instrucción, como “pon el fondo en blanco y negro”.

Si aparece la opción “Editar con IA”, ya tienes activo Nano Banana; si no, Google anunció que el despliegue global será gradual en las próximas semanas.

La llegada de Nano Banana en Google Gemini marca un antes y un después para creadores de contenido, emprendedores, marcas y medios de comunicación. Ahora, cualquier persona puede producir imágenes profesionales sin conocimientos de diseño, reduciendo costos y tiempos de producción. Esto abre la puerta a estrategias visuales más creativas, campañas personalizadas y contenido dinámico para redes sociales, catálogos, anuncios y medios digitales. Con esta herramienta, la edición avanzada deja de ser exclusiva de expertos y se convierte en una oportunidad accesible para potenciar la visibilidad y la identidad de cualquier proyecto o negocio.

