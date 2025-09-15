Cómo hacer tu propia foto tipo Polaroid con IA usando Gemini: paso a paso

La tendencia de las fotos estilo Polaroid creadas con Gemini está arrasando. Te contamos cómo puedes generar la tuya

Imagen de cómo fans están usando la IA de Gemini para crear fotos polaroids con sus famosos favoritos.

Las fotos estilo Polaroid con IA se han convertido en la última obsesión en redes sociales como Instagram, TikTok y Threads. Gracias a Google Gemini, los usuarios están recreando la estética retro de las clásicas cámaras instantáneas con un simple prompt. El resultado: imágenes nostálgicas, con flash característico, marco blanco y un look vintage que recuerda a los años 80 y 90.

En esta guía te explicamos cómo crear tu propia Polaroid con Gemini, los prompts exactos que debes usar y algunos trucos para que tu foto se vea lo más realista posible.

¿Por qué se volvió viral la foto Polaroid con Gemini?

El auge responde a una combinación de nostalgia y accesibilidad. Por un lado, las Polaroid evocan recuerdos familiares y álbumes fotográficos de décadas pasadas. Por otro, hoy basta con escribir unas pocas líneas en la IA de Google para tener un resultado profesional sin necesidad de cámaras ni filtros costosos.

Imagen polaroid con IA. Cortesía

Paso a paso: cómo generar tu Polaroid con Gemini

Accede a Google Gemini: Ingresa a la app móvil o a la versión web de Gemini con tu cuenta de Google. Elige tu foto de base (opcional): Puedes subir una selfie o retrato que quieras transformar. Usa el prompt exacto: Copia y pega este texto en Gemini: Take a picture with a Polaroid camera. Include a white Polaroid-style frame, a neutral background, slight flash effect and soft blur for realism. (Puedes traducirlo al español si prefieres: “Toma una foto con una cámara Polaroid, incluye un marco blanco estilo Polaroid, fondo neutro, un ligero efecto de flash y desenfoque suave para realismo”) Personaliza el resultado: Si quieres un look más retro: pide “efecto vintage con tonos cálidos”. Para fotos con celebridades: “Foto Polaroid junto a [nombre del artista]”. Para colecciones creativas: cambia el fondo a “habitación de los 90”, “playa con sol de verano”, etc. Descarga y comparte: Guarda la imagen y publícala en tus redes. ¡Verás cómo engancha likes y comentarios!

Trucos para que tu Polaroid IA se vea más real

Usa siempre la palabra “Polaroid camera” en inglés: da resultados más precisos.

Añade detalles como “slight grain” (granulado ligero) para un efecto analógico.

Pide “realistic lighting” (iluminación realista) para evitar que parezca un simple filtro.

No abuses de fondos cargados: lo retro suele ser minimalista.

Advertencias y recomendaciones

Aunque puedes generar imágenes con celebridades, recuerda que el uso público de estas fotos puede tener implicaciones de derechos de imagen. Lo ideal es usarlas solo de manera personal o recreativa.

Para más contenido de calidad, SUSCR´´IBETE A EXPRESO