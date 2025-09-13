Polaroids con inteligencia artificial: Crea fotos vintage con tu famoso favorito

El acceso es gratuito con una cuenta de Google y está disponible desde el sitio o app oficial de Gemini AI

Una nueva moda está arrasando en redes sociales: fotos estilo Polaroid generadas por inteligencia artificial, en las que los usuarios aparecen junto a sus artistas favoritos como si se hubieran encontrado en persona. Esta combinación de nostalgia visual y tecnología de última generación ha captado la atención de millones por su nivel de realismo y creatividad.

La inteligencia artificial permite crear imágenes que imitan con precisión la estética de las clásicas Polaroid: colores retro, iluminación suave, marcos blancos y detalles vintage. Lo más sorprendente es cómo mantiene los rasgos reales del usuario y de la celebridad, generando una imagen que parece auténtica y espontánea.

La música ecuatoriana pierde a Mike Albornoz, músico poco comprendido Leer más

Aunque no se conoce con certeza cómo surgió esta tendencia, todo apunta a una función de Google AI lanzada recientemente: Nano Banana, integrada en su modelo de generación de imágenes Gemini 2.5 Flash Image.

Este sistema permite crear imágenes hiperrealistas en segundos, simplemente con texto (prompts) y fotos de referencia. El acceso es gratuito con una cuenta de Google y está disponible desde el sitio o app oficial de Gemini AI.

¿Cómo crear tu propia Polaroid con un famoso?

Si quieres sumarte a la tendencia, sigue estos pasos:

Ingresa a Gemini con tu cuenta de Google.

Sube una foto tuya y otra del artista que elijas.

Escribe un prompt en inglés como:

"Create a realistic Polaroid-style photo of me and [celebrity name], 1980s aesthetic, vintage lighting."

Espera unos segundos para ver el resultado.

Ajusta el texto si deseas cambiar poses, fondo o expresión.

Descarga tu imagen y compártela en redes.

Google aplica normas estrictas para proteger la privacidad, los derechos de imagen y evitar contenido sensible. Algunas combinaciones pueden ser bloqueadas automáticamente. Sin embargo, respetando las reglas, es posible generar imágenes impactantes sin infringir ninguna norma.

Una mezcla explosiva

Estas imágenes, aunque ficticias, se comparten como si fueran recuerdos reales, lo que ha abierto debates sobre los límites de la inteligencia artificial y la percepción de la realidad. Aun así, la creatividad detrás de esta tendencia sigue creciendo, convirtiendo una simple foto vintage en una experiencia viral.

Lana Del Rey comentó en la publicación de una fan sobre una foto Polaroid generada con IA.



“Bonita” pic.twitter.com/6KJUoj8iMv — Indie 505 (@Indie5051) September 13, 2025

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO