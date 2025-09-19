¿Puede orforglipron cambiar el tratamiento de la obesidad? Descubre sus resultados

Orforglipron muestra eficacia en pérdida de peso y podría convertirse en un pilar terapéutico si se confirma su seguridad

Orforglipron actúa sobre el receptor GLP-1 y podría convertirse en una alternativa oral eficaz para tratar la obesidad.

Un nuevo medicamento llamado orforglipron podría marcar un antes y un después en el tratamiento de la obesidad. Se trata de un fármaco oral que actúa sobre el receptor GLP-1, el mismo que regula el apetito y el metabolismo, pero con una estructura química que permite su administración sin necesidad de inyecciones.

Los resultados de un ensayo clínico internacional de fase 3, publicados en The New England Journal of Medicine y presentados en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), revelan que orforglipron logró una pérdida media del 11% del peso corporal en pacientes con obesidad. Según el diario El Mundo, este avance “podría cambiar el paradigma del tratamiento farmacológico de la obesidad”.

¿Qué resultados ha mostrado orforglipron?

El estudio, en el que participó el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, siguió durante 72 semanas a más de 3.100 personas con obesidad pero sin diabetes. Los pacientes recibieron distintas dosis del fármaco o placebo, junto con recomendaciones de dieta y actividad física.

Los resultados fueron prometedores: más de la mitad de los participantes perdió al menos un 10% de su peso, y cerca del 18% logró una reducción superior al 20%. Adidional, se observaron mejoras en presión arterial, perímetro de cintura, triglicéridos y colesterol, factores clave en el riesgo cardiovascular.

Opinión médica: ¿avance o expectativa?

Orforglipron mostró eficacia en la pérdida de grasa corporal y podría convertirse en una opción terapéutica accesible. CANVA

EXPRESO consultó a la Dra. Alejandra Ramírez Zambrano, especialista en endocrinología, quien considera que orforglipron representa “un avance significativo en farmacoterapia de la obesidad”. Destaca su combinación de eficacia con la comodidad de la vía oral y un perfil favorable en pérdida de grasa.

Sin embargo, advierte que su uso debe estar enmarcado en un tratamiento integral, que incluya nutrición, actividad física y apoyo psicológico. “Usarlo como tratamiento corto es inadecuado. La obesidad requiere intervención sostenida y supervisada por especialistas”, señala. También aclara que, aunque los resultados son alentadores, entre el 40% y 50% de los pacientes no alcanza reducciones tan marcadas, lo que evidencia la variabilidad de respuesta.

¿Qué lo diferencia de otros fármacos?

A diferencia de otros medicamentos inyectables, orforglipron se administra por vía oral y conserva su eficacia en la pérdida de grasa. CANVA

A diferencia de otros medicamentos que actúan sobre el receptor GLP-1 y que suelen ser inyectables, orforglipron no es una molécula peptídica, lo que le permite conservar su eficacia al ser ingerido por vía oral. Esto lo convierte en una opción más accesible para pacientes que no toleran las inyecciones o que buscan tratamientos menos invasivos.

La investigadora Andreea Ciudin, del Hospital Vall d’Hebron, explicó que tres cuartas partes del peso perdido con orforglipron corresponde a grasa, lo que refuerza su potencial como herramienta terapéutica.

Orforglipron podría convertirse en un pilar del tratamiento contra la obesidad si se confirma su seguridad a largo plazo. A pesar de que sus resultados clínicos son prometedores, especialistas como la doctora Ramírez Zambrano insisten en que debe ser parte de un enfoque integral y no una solución aislada.

