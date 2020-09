Tecnología espacial permitiría producción local de respiradores que no requieren electricidad

El Human-Power Ventilator es de uso es manual y no requiere electricidad, por lo que puede ser de gran ayuda cuando un centro médico está colapsado, si se llega a ir a la luz, entre otros.

Entre las consecuencias que dejó la pandemia del coronavirus, el colapso de hospitales fue uno de los fenómenos que más afectó no solo a Ecuador, sino a gran parte del mundo. La escasez de camas, la falta de respiradores y otros mecanismos de respiración -asistida- pusieron a aprueba la capacidad de reacción hospitalaria.

Teniendo en cuenta esta última problemática, la NASA adaptó una de sus tecnologías para poder crear un producto de respiración asistida práctico, económico y con una simplicidad que lo hace ideal en momentos críticos: el ‘Human-Power Ventilator’.

Se trata de un respirador manual que no requiere electricidad y que podría llegar a producirse próximamente en Ecuador gracias a la alianza en un proyecto conformado por la Universidad de Kentucky, la Universidad Espíritu Santo (UEES) y la empresa Leviathan Space Industries.

Precisamente esta última entidad, dedicada a la industria de la ingeniera aeroespacial, está coordinando a distintos actores a nivel local para que este producto pueda producirse y distribuirse dentro de Ecuador.

Su fundador, Robert Aillon, explica que la iniciativa de transferencia tecnológica nació en el pasado mes de julio, cuando el equipo médico del Jhonsson Space Center de la NASA, quienes dan soporte a los astronautas con tecnología relacionada a temas de salud, decidió dejar abierta la licencia de uno de sus diseños destinado para el uso de los astronautas en el transbordador espacial y que fue adaptado para las necesidades de los pacientes en la pandemia.

Fue ahí que la Universidad de Kentucky junto a la empresa AB InBev, cuya filial en Brasil también busca llevar la producción del aparato a su país, pasaron este diseño por una fase de pruebas de prototipado para iniciar con la impresión 3D del mismo y así poder hacer los análisis de prueba y ver cómo funciona.

El trabajo de Leviathan Space, en cambio, es traer ahora toda esa data a Ecuador y gestionar una coalición entre la academia y la empresa privada con miras a una etapa de producción en el país.

Hemos hablado con empresas locales para la producción del ventilador y vemos con buenos ojos que existe la capacidad para hacerlo porque este es un producto totalmente de plástico y no requiere una fuente de poder. Robert Aillon, fundador de Leviathan Space Industries.

Y es que eso es lo que diferencia a este ventilador de los ya existentes dentro de la industria médica. Su uso es manual y no requiere electricidad, por lo que puede ser de gran utilidad para personas en situaciones críticas, zonas de emergencia, en ambulancias, cuando un centro médico está colapsado, si se llega a ir la luz o en medio de una operación para poder llevar el control del paciente.

El hecho de que el aparato esté compuesto totalmente por plástico, sumado a que no requiere ni incorpora ningún motor, componente eléctrico, sensor o batería, hace que su producción sea relativamente económica. Aillon asevera que aún no puede ofrecer cifras de costos puesto que todavía se encuentran analizando cómo funcionaria la línea de producción en Ecuador pero, sin dudarlo, asegura que “es mucho más económico que producir ventiladores tradicionales”.

Asimismo, el empresario destaca que otra ventaja es que genera una retroalimentación entre el técnico que administra el aire y el paciente porque conforme se va accionando el dispositivo se puede medir la respiración de este último y así los médicos pueden llevar un “control manual de una forma interesante”.

¿CÓMO FUNCIONA?

El Human-Power Ventilator está diseñado para brindarle al operador la retroalimentación táctil necesaria para administrar respiraciones óptimas al paciente. Utilizando las manijas, se bombea hacia arriba y hacia abajo los paneles para empujar el aire a través del fuelle (n dispositivo mecánico cuya función es la de contener aire para expelerlo a cierta presión y en cierta dirección para diversos fines) hasta el tubo que conduce al paciente:

PRODUCCIÓN LOCAL

Leviathan está gestionando ahora una coalición para producir y distribuir este ventilador en Ecuador para los centros hospitalarios que lo necesiten, tal como asegura Aillon. Dentro del proyecto ya está incluida la UEES.

Aillon cuenta que el rol de la UEES en el proyecto se basa en funciones a nivel de certificación y regulación que se requiere para la producción local y su uso dentro del país si es que se tiene que cumplir con algún permiso.

“Cuando se trata de productos médicos usualmente se trabaja con estándares internacionales, es decir, modelos acordados entre los distintos países. Si el producto se acopla a ese determinado modelo puede aplicarse sin problemas en cualquier parte del mundo, no obstante, tendrá que cumplir requisitos adicionales si es el caso. Es ahí donde entra en juego la UEES”.

Por otro lado, el representante de Leviathan Space comenta que se está coordinando con la empresa PICA Plásticos para la fabricación del respirador. “Hemos localizado a PICA Plásticos como una empresa que puede entrar al proceso de manufacturación. Pero antes hay que superar la fase de prototipado 3D en la que estamos para poder pasarle los diseños”, revela.

PICA Plásticos se podría encargar de la producción de los paneles y de los adaptadores de bisagras, ajustándolos a la medida necesaria a través de moldes de inyección, pues el resto de componentes se pueden conseguir dentro del mercado ecuatoriano.

“La siguiente fase en la que estamos trabajando es la de conocer actores locales como el Ministerio de Salud Pública (MSP) y fideicomisos como el de 'Salvar Vidas' o 'Roque Sevilla' para identificar no solo cuál es la mejor forma de llegar sino también la mejor forma para identificar necesidades y así este producto pueda ser adaptado si se requiere”, sostiene Aillon.

UNA POSIBLE PRODUCCIÓN ANTICIPADA EN ECUADOR

Paralelamente a la gestión de Leviathan, la Universidad de Kentucky con su departamento de medicina se concentra en validar las regulaciones que se requiere a los productos médicos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

La idea es trabajar en paralelo bajo un gran estándar internacional para de luego cumplir con los requisitos de cada país.

Aunque todavía no ha terminado el proceso de validación por parte de la FDA, Aillon comenta que no necesariamente están esperando esta aprobación ya que en muchos casos ciertos productos no la requieren, sino cumplir con normativas internacionales y las establecidas en cada país.

Esto quiere decir que el producto podría utilizarse en Ecuador antes que en Estados Unidos o Brasil si pasa las normativas y regulaciones necesarias que existen en el país. “Es ahí donde entra en juego la UEES como socio para contribuir en la legalización y trámites necesarios”, reitera el empresario.

En esta primera fase se busca atender la emergencia de una manera urgente con este modelo estándar pero en una segunda fase se diseñarán equipos que tengan capacidades diferentes, por ejemplo, entre niños y adultos, ajustando los volúmenes de oxígeno y el tamaño del aparato y así pueda servir para cada tipo de paciente.

Aillon concluye que no puede especular con una fecha para el inicio de la fabricación de este aparato en el país pero si aspira a que a principios de 2021 se haya establecido ya la línea de producción.