Las claves para crear desde cero tu primer podcast

Aunque el "boom" de los podcasts comenzó ya hace algunos años, lo cierto es que vivimos una especie de segundo estallido a raíz de la pandemia del coronavirus. Y eso se refleja en estudios como el de Comscore en el que se muestra que la demanda de audio en streaming ha crecido un 32% desde diciembre de 2019 hasta diciembre de este año.

Si aún desconoces el significado de este término, no tienes que alejarte demasiado del concepto de la radio. Según Fundéu, un podcast consiste en la emisión o archivo multimedia, especialmente de audio, concebido fundamentalmente para ser descargado o reproducido en línea en computadoras o en reproductores portátil. Y es básicamente eso: una nueva era de la radio en donde el oyente tiene poder de decisión.

Teniendo en cuenta las últimas estimaciones de Podcasting Insights, actualmente hay 1.500.000 podcasts existentes, con un archivo combinado promedio de más de 34 millones de episodios. Puede parecer que la industria del podcast está saturada pero lo cierto es que cada día más gente se suma a ella. Y tú, ¿alguna vez te has planteado empezar un podcast?

Si estás pensando en comenzar tu propio proyecto para ganar seguidores o simplemente por diversión, pero no sabes cómo, te dejamos las claves que debes seguir:

ELIGE UN TEMA Y DEFINE TU AUDIENCIA

Antes de crear tu podcast debes idear qué es lo que quieres comunicar con él. Los temas pueden ser muy amplios, pero, sin importar cuál sea el tópico, debe ser algo que te interese y sobre todo, algo de lo cual tengas conocimiento para poder informar con argumentos.

Esto es clave para Francisco Limongi, creador de 8 BITS, un podcast en donde comparte reseñas tecnológicas relacionadas con lanzamientos de celulares, algo que considera su pasión.

El podcast es como un programa de radio de consumo dirigido hacia un nicho muy puntual que te quiere escuchar sobre un tema. La gente quiere escuchar hablar al que sabe. Francisco Limongi, empresario y creador de 8 BITS.

Un paso que va de la mano con lo anterior es definir la audiencia. Es decir, una vez que tengas el tema en el que te vas a enfocar, tienes que determinar a qué público va a estar dirigido.

Y con esto queremos decir elaborar determinados contenidos para un grupo de personas con características en común, tal como apunta Limongi. Para lograr definir la audiencia es de mucha ayuda preguntarte a quién quieres que llegue el podcast, ya que eso afectará en gran medida el contenido. Luego decide si se tratará de un monólogo o, bien, considera incluir entrevistas o invitados.

¿QUÉ RECURSOS NECESITO PARA EMPEZAR?

Si estás por iniciar y piensas que necesitas un estudio totalmente equipado para poder hacer tus grabaciones, tranquilo, no hace falta una gran inversión de dinero. Ahora bien, lo que sí vas a requerir son dos elementos básicos: una computadora y un teléfono celular. Así lo explica Belén Montero, CEO y host de MelenaSueltaPodcast.

"No es necesario grabar en un estudio si es que no puedes, basta con grabar en un lugar en donde no se registre mucho eco", comenta Montero, pero esclarece que esto dependerá de las "exigencias y disponibilidad de recursos".

La podcaster guayaquileña pone su experiencia como ejemplo. Ella comenzó sus grabaciones en un estudio profesional que le otorgaba una calidad audiovisual bastante notable, sin embargo, a raíz de la pandemia las cosas cambiaron y ahora trabaja únicamente con una laptop y un smartphone.

Que la falta de recursos no te impida iniciar. Si bien disponer de un estudio y un equipo profesional será óptimo para grabar un sonido de mayor calidad, no es indispensable para grabar podcast. Con un celular es suficiente. Belén Montero, podcaster.

No obstante, si buscas un audio de mayor calidad será imprescindible implementar un buen dispositivo de grabación y una selección de micrófonos profesionales o semiprofesionales. Respecto a esto Limongi recomienda micrófonos USB y, en caso de que te lo puedas permitir, los micrófonos Blue Yeti te ofrecerán una mejor experiencia de audio.

ES EL MOMENTO DE GRABAR

Y hablando de audio: algo de lo que no te debes olvidar es buscar un ambiente silencioso, sin ruidos externos u otras interferencias al momento de grabar. Los expertos recomiendan evitar lugares abiertos, que presentan muchos ruidos, pues dependiendo de la intensidad de los ruidos, no será posible editar sin perjudicar tu material.

El tiempo de duración del episodio va a depender de lo que busques. Si te das una vuelta por las plataformas donde se alojan podcasts te darás cuenta que la mayoría de los episodios no superan los 60 minutos. ¿La razón? Más duración suele ser demasiada para el oyente medio, coinciden Montero y Limongi.

Además, ten en cuenta la extensión de cualquier recurso que vayas a incluir, como canciones o una introducción pregrabada, y ejecuta un temporizador para cada sección con el fin de garantizar la máxima precisión. El tiempo no tiene que ser exacto en todos los episodios, pero debería ser aproximado.

Limongi comenta que tiene como máxima que su podcast no dure más de 15 minutos porque, de esta manera, "es más fácil que la constancia se vuelva diaria".

Los podcasts cortos permiten tener varias ediciones en una semana, por eso sería recomendable no hacer más de una vez por semana los que pueden llegar a durar más de una hora. Francisco Limongi, empresario y creador de 8 BITS.

EDICIÓN DEL PODCAST

De acuerdo. Ya hemos grabado y ahora toca editar. Para esto existen una variedad de programas de pago, pero, por otra parte, hay algunas alternativas como Audacity (Windows) o GarageBand (MacOS) que son totalmente gratuitas y sirven perfectamente para realizar las mismas tareas.

Si se te hace complicado manejar este tipo de programas Montero recomienda aplicaciones móviles como Anchor, con las que se puede editar los fragmentos directamente grabados con la app.

Lo importante es aprovechar la edición para cortar partes innecesarias, como largas pausas y momentos en que el locutor se confundió o cometió algún error en alguna información, por ejemplo.

¿DÓNDE SUBO EL CONTENIDO Y CÓMO LO PUEDO DISTRIBUIR?

Llegamos a una parte crucial, ahora toca que nos escuchen. Lo curioso y versátil del mundo del podcast es que no existe un canal fijo donde alojar los episodios, por lo que hay una amplia de gama de opciones a criterio de Jorge Delgado, creador de El Podcast Sin Nombre.

En su caso, Delgado graba el podcast en streaming a través del Facebook de su productora audiovisual, ChalacoFilms. Considera que es una opción con la que "se puede llegar más rápido al público" y remarca que Youtube también es un campo interesante donde abrirse camino con esta modalidad.

Pero no te apures, si no te interesa ni te sientes preparado para grabar en streaming hay muchas otras maneras de hospedar tu podcast que nos dan a conocer Montero y Limongi:

Por un lado podemos subir nuestro podcast a un sitio web como WordPress o Blogger, pero no sería una decisión tan lógica, pues la mayoría de personas no suelen acudir a ellos para escuchar podcast.

También podemos registrarnos y subirlo a plataformas como Spotify, iVoox, Cuonda, iTunes o Soundcloud, en donde está mucho más consolidado el mundo del podcasting (Sí, no hay un canal fijo, como ya habíamos mencionado).

Una tercera y más sencilla opción es recurrir a apps como Anchor o Speaker Estudio que se encargan de distribuir automáticamente a las plataformas antes mencionadas y más con un solo clic.

PROMOCIONA TU PODCAST

Cuanto menos te hagas notar, menos público podrás abarcar y esto, sin ninguna duda, aplica para los podcasts. Hay varios canales que pueden ser usados para la divulgación de tus episodios y debes tener en cuenta los más accedidos por tu público, para que tus archivos alcancen la audiencia deseada, comenta Delgado.

Los blogs o un canal en YouTube son opciones interesantes, pero él enfatiza en que las redes sociales son las más efectivas para que más personas tengan acceso a tu contenido en audio.

​La única forma de llegar con tu podcast a la gente es a través de las redes sociales. Jorge Delgado, productor audiovisual y creador de El Podcast Sin Nombre.

Coloca mensajes atractivos, que muestren las ventajas que los usuarios tendrán al oír tu podcast. Divulgar fragmentos del contenido también puede dejar al oyente con la curiosidad de escuchar el podcast hasta el final.

Por último, los podcasters recomiendan participar en otros podcasts que no sea el tuyo para darte a conocer en el mundillo. Ahí es donde está tu audiencia y donde verás un buen retorno de inversión. Así que, luego de leer esta guía, ¡No lo dudes y comienza a grabar!