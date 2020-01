Las celebridades se suman al podcasting

Puede tomarse como la evolución digital de un programa de radio —ahora en streaming— pero ahora va más allá de ello. El podcast es un canal y herramienta muy diversa, con la que se pueden explorar infinidad de temas.

Los famosos siempre buscan dar a conocer lo que piensan o hacen, y artistas de talla mundial llevan el suyo con mucho éxito. El último lanzamiento de J Balvin confirmó que el público cada vez está más interesado en lo que opinan.

La ex primera dama de Estados Unidos siempre ha estado vinculada con el activismo y los derechos humanos. Ella, junto a su productora de contenidos, Higher Ground, presentaron desde junio de 2019 una serie de programas llamados Becoming, inspirados en su libro.

Aquí habla de feminismo e igualdad social. Para la BBC ella ya había participado en un podcast llamado Black like me (Negra como yo), que hablaba de la poca representación de las personas de color en los medios.

Made in Medellín es el nuevo podcast original sobre la vida y la música de J Balvin, narrada de forma íntima por el artista, su familia y los amigos que lo han acompañado desde que era un adolescente con un sueño, hasta los retos que llegaron con el éxito y la fama mundial.

No escucho podcasts de algún artista en específico, pero recién escuché el de J Balvin y ¡me pareció genial! Me encanta que muestre esa vulnerabilidad al contar por lo que ha pasado. Y yo como artista me identifiqué mucho.

Viviana Gómez, cantante.