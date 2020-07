Belén Montero: ¡Vive a ‘melena suelta’!

Belén Montero es irreverente, espontánea y llena de energía. No hay publicación en Instagram en la que no salude a sus más de 29 mil seguidores con una amplia sonrisa. Aunque estudió ingeniería comercial “por hacer caso a la sociedad y tener un trabajo tradicional”, hace un año decidió seguir su intuición y dedicarse todos los días a lo que realmente la apasiona: la comedia.

Un día a inicios del 2019, la guayaquileña de 25 años, tomó su pasaporte y con sueños como equipaje, viajó a Argentina para capacitarse 'stand up' (estilo de comedia donde el humorista se dirige directamente a una audiencia en vivo). Esta experiencia logró que Belén conozco a profundidad sobre esta rama del arte y desde que regresó a Ecuador (en diciembre del año pasado), comenzó su aventura en la comedia ecuatoriana.

María Clara Ambrosini: “Al bailar se suelta todo lo malo” Leer más

“Mi plan era recorrer todo el país para hacer 'stands up'. Para lograrlo, me contacté con personas que no conocía y por suerte, me di cuenta que en el mundo de la comedia existe mucho compañerismo”, cuenta. Sin embargo, la cuarentena cambió su plan pero no por eso, dejó de trabajar en el arte.

Melena Suelta

En febrero de este año, la joven cumplió otra de sus metas a nivel artístico: la creación de su propio podcast 'Melena Suelta'. Entre risas, cuenta que el proyecto inició luego de que no fuese elegida para ser parte de un programa de radio: “soy muy picada y por eso llamé a la productora Andrea Salame para juntas hacer el proyecto”.

Belén recalca que se 'lanzó a la piscina' de los podcasts sin saber absolutamente nada sobre cómo hacerlos. Ya en el camino, poco a poco ha logrado conocer más sobre el tema: “uno aprende en el momento, puedes saber la teoría, pero no es lo mismo que la práctica”.

El reto de vivir del humor Leer más

Pero…¿qué tipo de contenidos se pueden encontrar en 'Melena Suelta'? La comediante explica que la diversidad es la clave. Cada domingo, estrena un nuevo episodio en los que junto a distintos entrevistados trata temas educativos y de entretenimiento. “Mi objetivo es que las conversaciones sean reales y sin poses. Existe un equilibrio porque me gusta hablar sobre varias cosas, quiero que todos se sientan incluidos”, enfatiza.

SIlvia Buendía, Scarlett Córdova, Verito Álava, Alex Vizuete y Millán Ludeña han sido algunos de sus invitados. Entre sus próximos planes figura grabar un podcast con la sexóloga Susy Hidalgo para abordar temas de sexualidad “no desde la vulgaridad, sino desde la educación y con humor”, recalca. Los podcasts están disponibles en Spotify y Youtube.

Más sobre Belén