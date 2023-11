Perrikaryal: La streamer que juega videojuegos solo con sus ondas cerebrales

Perrikaryal, una streamer de videojuegos, está desafiando los límites de la experiencia de juego al utilizar un electroencefalograma (EEG) para controlar los juegos de disparos en primera persona (FPS) sin necesidad de utilizar las manos.

Su innovador enfoque, transmitido en la plataforma Twitch, ha capturado la atención de miles de espectadores y ha generado un revuelo en la comunidad de videojuegos.

La creadora de contenido, que también es investigadora en psicología, ha estado utilizando un dispositivo de EEG para registrar la actividad eléctrica de su cerebro y así lograr avances sorprendentes en el mundo de los videojuegos.

Inicialmente, Perrikaryal usaba esta tecnología para jugar títulos desafiantes como Elden Ring, demostrando su habilidad al completar el juego utilizando únicamente su mente, excepto para los movimientos físicos.

Sin embargo, su ambición la llevó aún más lejos: ahora se aventura en el modo multijugador de juegos como Halo, eliminando oponentes sin siquiera tocar el control.

El electroencefalograma registra la actividad eléctrica de las células cerebrales, llamadas neuronas. CANVA

En su cuenta de Twitch, se puede apreciar cómo utiliza nódulos negros conectados a su cabeza que evalúan su actividad cerebral, permitiéndole disparar al mover la cabeza y los ojos con un rastreador ocular.

Perrikaryal, conocida como "Perri" en la plataforma de Amazon, ha compartido sus experiencias con entusiasmo. "Los he matado sin levantar un dedo", expresó en respuesta al video que mostraba sus habilidades en Halo. Sin embargo, reconoce las limitaciones actuales de su método: "Aún no tengo control completo, solo cuatro visualizaciones (de datos), lo que significa cuatro botones. En la práctica, solamente puedo tener entre dos y tres de ellas funcionando a la vez; si no, el electroencefalograma se confunde".

A pesar de las dificultades, su objetivo final es lograr jugar con total libertad de manos, controlando todas las acciones del juego mediante su actividad cerebral. Para alcanzar este objetivo, Perrikaryal está colaborando con laboratorios e investigadores que exploran bioseñales como la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y el EEG, buscando integrar estas señales en la realidad virtual y en una experiencia de juego más inmersiva.

¿CÓMO FUNCIONA?

El enfoque actual de Perrikaryal implica el uso de un EEG para medir la actividad cerebral y asignar tipos específicos de dicha actividad a diferentes acciones en el juego, todo gracias a un software especializado.

Este EEG está conectado a la cabeza de Perrikaryal a través de nódulos o electrodos. Estos electrodos capturan las señales eléctricas generadas por su cerebro mientras juega.

Luego, estas señales son interpretadas por un software especializado que ha sido programado para reconocer patrones específicos de actividad cerebral y asociarlos con acciones o comandos en el juego. Por ejemplo, un patrón de actividad cerebral puede estar vinculado a disparar, moverse hacia adelante o mirar hacia los lados en el juego.

Perrikaryal ha entrenado meticulosamente este sistema, asignando diferentes actividades cerebrales a acciones específicas en el juego. A medida que realiza ciertas acciones mentales, como concentrarse en una tarea específica o generar patrones cerebrales particulares, el software interpreta estas señales y las traduce en comandos que controlan el juego.

Además del EEG, la streamer también hace uso de un rastreador ocular. Esto le permite controlar la mirada y, combinado con la actividad cerebral registrada, le proporciona una mayor precisión y control en el juego, como apuntar hacia un objetivo o mover la vista en diferentes direcciones.

A día de hoy, aunque ha logrado avances notables, Perrikaryal todavía no puede controlar al 100 % las acciones y movimientos de su personaje. Para algunas acciones específicas, como rodar o moverse en varias direcciones, aún depende de un mando físico.

