e-Sports: Pass Gaming, el equipo ecuatoriano que se abre paso en Valorant, sin tricolores

Valorant, el juego de disparos en primera persona desarrollado por Riot Games, sigue creciendo a paso firme y de manera abrumadora. Todos quieren ser parte de la escena competitiva, pero sobre todo, triunfar. Pass Gaming, el equipo guayaquileño de e-Sports, apostó también por un roster en tiempo récord que le significó dar sus primeros pasos en la élite regional.

Con apenas tres semanas de anticipación, los miembros de Pass Gaming tomaron la decisión de conformar un roster competitivo para ingresar al Open de la Valorant Champions Tour (VCT), torneo regional del título de Riot Games que sirve para meterte entre los mejores del continente y posteriormente clasificar a los 'Masters', el formato internacional del juego.

"Surgió como una idea para 2022 porque ya estábamos tarde para las clasificatorias regionales. La idea era hacer un equipo competitivo a nivel nacional y después ver hasta dónde se llega a nivel Latinoamérica. Eso no pasó", cuenta Sebastián López, CO-CEO de Pass Gaming.

Pass contrató a un coach, quien junto a Lucho Jordán, quien fuera el único jugador ecuatoriano del equipo, se encargaron de conformar el roster. "Conseguimos armar un equipo competitivo con jugadores ya reconocidos a nivel regional", continúa López.

En la actualidad, el equipo está conformado por cuatro colombianos y un mexicano. Pero, ¿por qué la ausencia de deportistas locales? "Nosotros nunca nos cerramos a tener un roster netamente ecuatoriano. Los tenemos sí, tenemos también otros mixtos y algunos únicamente extranjeros. Lucho Jordán, que fue el primer jugador que metimos porque me lo habían recomendado, es ecuatoriano. No llegó al roster final porque los demás tenían mayor nivel y no contaba con la disponibilidad necesaria", explica López.

Aunque sí es consciente de que "encontrar a jugadores ecuatorianos con el talento y la mentalidad de juego es complicado".

Con menos de un mes de preparación y adaptación Pass Gaming logró meterse en el top 8 de la zona norte de la Valorant Champions Tour. Gracias a esto, sus partidos fueron retrasmitidos y casteados en los canales oficiales del título de Riot Games.

"La participación en la VCT nos favoreció definitivamente. Es una plataforma internacional. Nos hizo ser un equipo reconocido en la escena, ahora escuchan nuestro nombre y dan buenas referencias. Los partidos casteados los veían 2.000 personas promedio en toda Latinoamérica. Crecimos en un 100 % de seguidores en Twitter. Nos llevó a tener relaciones con otras organizaciones bastante importantes", reconoce López.

Ahora, ya con mayor tiempo de preparación colectiva, el roster de Valorant de Pass Gaming se mantiene entrenando para la temporada entrante. "Tenemos que estar y vamos a estar en los próximos clasificatorios de Valorant. La escena es muy competitiva, pero no imposible".