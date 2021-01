Capi: "Valorant requiere de un 80 % de capacidad mental y otro 20 % de puntería"

Están quienes lo hacen por hobby y otros que saben identificar el talento para entonces tomar la decisión de potenciarlo. Ese es su caso. Acostumbrado a la competitividad desde chico y con pasado en deportes de contacto como el rugby (muy tradicional en su natal Argentina), optó por migrar a los e-Sports tras fracturarse tibia y peroné. Y luego de pasar por títulos como League of Legends, Overwatch y Apex Legends, llegó a Valorant para asentarse como uno de los referentes Latinoamericanos del shooter creado por Riot Games.

Rust, el videojuego que resucitó gracias a los streamers y ahora arrasa en Twitch Leer más

Su nombre es Ignacio del Río, mejor conocido como Capi. Desde Buenos Aires aceptó dialogar con EXPRESO sobre la jugabilidad de Valorant y detalla su camino hacia la profesionalización en los deportes electrónicos. Recorrido que lo desarrolló a la par de su carrera universitaria y de la que hoy puede gozar recibido como diseñador gráfico.

Pero para empezar... ¿qué es Valorant? Es un videojuego de disparos en primera persona, con un desarrollo táctico, en donde se enfrentan dos equipos conformados por cinco jugadores cada uno. En la actualidad, los usuarios pueden elegir entre 14 agentes que provienen de una gran cantidad de países y culturas de todo el mundo para afrontar sus partidas.

¡Ay cuantas kills, wuuuuuuuuu! ¡CapiOw acaba con cuatro agentes rivales sin chistar! pic.twitter.com/WzCzDlFA7G — VALORANT (@VALORANTLATAM) January 3, 2021

Valorant, además, cuenta con un modo competitivo en el que le permite a los usuarios luchar por un rango dentro de la plataforma, teniendo como tope la asignación de "Radiante". Ese e el objetivo al que la mayoría apuntan. ¿Qué se necesita para llegar allí?

Para Capi, quien acaba de firmar con la organización paraguaya de e-Sports Meta Gaming como jugador y capitán del roster de Valorant, lo primordial es la capacidad mental. "Así uno podrá ser autocrítico y se dará cuenta de qué debe mejorar. Puedes ser muy talentoso, pero si eres alguien que toma malas decisiones, no obtendrás buenos resultados", explica, sin evitar mencionar que el videojuego está compuesto por un "80 % de cabeza y otro 20 % de puntería".

Partiendo desde esa base, se hace necesario recalcar que dentro del juego también es posible llegar al rango máximo (Radiante) sin contar con un equipo completo que te acompañe en el proceso. "Se puede llegar a ser Radiante sin compañía. A mí me gusta jugar más solo o con un amigo, es decir en dúo, como se le dice por ahí el lobo solitario. Son varios desafíos que yo me impuse, no había necesidad, pero justamente te pone a prueba", explica.

Ese factor le genera muchas veces escenarios en desventaja y, así mismo, le obligan a sobreponerse en la toma de decisiones para hacerlo rendir al máximo. "El hecho de jugar solo está bueno para la práctica también porque te ayuda a mejorar la comunicación con gente que no conoces, uno se debe adaptar a diferentes modos de juego", añade.

Cyberpunk 2077 y Death Stranding arman un videojuego 'crossover' para PC Leer más

Graduarse de la universidad mientras se construye una carrera en los e-Sports

Con más de ocho años inmerso en los deportes electrónicos, Capi no necesitó prescindir de su carrera de diseñador gráfico en la Universidad de Belgrano para desarrollarse en los e-Sports.

Una de las claves para el argentino es que pudo disfrutar su proceso educativo dentro de una especialización que le apasionaba. "A veces pasa que uno no estudia lo que le gusta. Yo me recibí de lo que disfrutaba, de las clases. Y al mismo tiempo disfrutaba de competir, entonces invertir mi tiempo en eso era un placer", explica Capi.

No es necesario dedicarle 20 horas al día al juego, más bien, Capi destaca la disciplina para respetar horarios que te permitan cumplir con ambas responsabilidades. "Se puede estudiar y ser un profesional en los videojuegos. Yo lo hice, me recibí dedicándome a esto. Viajé a un Mundial dedicándome a mi carrera universitaria. Hice todas las materias como debía. Hay que comprometerse con lo que tenga por delante", añade.