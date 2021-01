Rust, el videojuego que resucitó gracias a los streamers y ahora arrasa en Twitch

La popularidad y acogida de un videojuego no es algo que se debe dar por sentado. De un día para otro, todo puede cambiar, para bien o para mal de sus realizadores. Ya se lo vivió en 2020 con el resurgimiento de Among Us que se estrenó en 2018 y que creó un fenómeno inexplicable en el mundo de los e-Sports dos años después. Ahora es el turno de Rust, un título de supervivencia que se apoderó de los espectadores en Twitch y que se convirtió en el más vendido de la plataforma Steam, destronando al muy esperado Cyberpunk 2077.

Rust fue creado por Facepunch Studios y se presentó como acceso anticipado en 2013, sin embargo, no tuvo su lanzamiento oficial hasta 2018. Desde entonces, sus creadores no habían vivido lo que hasta ahora gracias a 'Egoland', un servidor creador por streamers españoles como ElRubius, AuronPlay, TheGrefg e Ibai Llanos que le han significado cifras millonarias y, además, posicionarse como el videojuego más visto de la plataforma morada.

Antes de su auge, las cifras de Rust detallaban picos máximos de jugadores entre 100.000 y 125.000. Ahora, los números se disparan hasta los 240.000 usuarios. Según Steam Charts, la media actual que posee en videojuego es de 170.000. Algo fuera de serie.

¿Qué es 'Egoland'? Es un servidor privado dentro del videojuego, adquirido por el ElRubius y aLexBY11, dos youtubers y streamers españoles que cuentan con más de 48 millones de seguidores entre ambos. A este 'evento' solo pueden acceder invitados especiales que suman más de 70 personajes en total, hasta con figuras del mundo deportivo como Sergio 'Kun' Agüero.

¿Cuál es el objetivo del juego? Una vez iniciado el servidor, cada jugador aparece en tiempo real en una misma isla, pero en ubicaciones diferentes. Cada uno intentará sobrevivir, recolectar objetos y obtener armas. A medida que pasa el tiempo, el resto de jugadores podrá acabar contigo para quedarse con todo lo que has obtenido hasta entonces y estarás obligado a empezar desde cero.

Los creadores del servidor pueden crear reglas específicas para darle continuidad al desarrollo y, a su vez, para beneficiar a quienes decidan darse un descanso. Por ejemplo, es posible crear equipos de acuerdo a la decisión de cada uno, los jugadores no podrán permanecer en el servidor más de ocho horas al día, solo pueden asaltar dos casas de equipos rivales cada 24 horas y, en caso de que se quiera saquear una propiedad, el dueño deberá estar activo en servidor durante ese momento.

A pesar de que la mayoría de participantes se encuentra en vivo en Twitch cuando empieza a jugar, cada streaming te permite observar un panorama distinto. El chat de proximidad que te permite hablar y escuchar a quienes se encuentran cerca de ti, es uno de los máximos atractivos del juego, ya que se vive en primera persona los tratos, las traiciones, los asesinatos y por supuesto las reacciones espontáneas de cada uno.

Alejandro 'Papo MC' Lococo, rapero y streamer argentino, también lanzó su servidor de Rust con figuras del medio latinoamericano. Cortesía

Con el auge de Rust a tope, será cuestión de tiempo para evidenciar si su acogida puede mantenerse en esos niveles, o simplemente llegará otro fenómeno que acapare las vistas y los usuarios de Twitch.