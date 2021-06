Nagzet: "Hay un gran nivel por mostrar como región y con el que debemos trabajar todos"

Lo que consiguió el roster de Valorant de KRÜ Esports, en menos de seis meses, es digno de destacar. En enero de 2021 se presentaron como equipo y, a pesar de cambios de jugadores durante el proceso, lograron coronarse campeones de Latinoamérica meses después para clasificarse a la Valorant Masters de Islandia en representación de la región.

A pesar del poco tiempo que llevaban juntos en comparación del resto de equipos que llegaron al Mundial, KRÜ fue de menos a más en la competición y sorprendió a quienes menos lo esperaban.

EXPRESO pudo contactar a Juan Pablo López (Nagzet), uno de sus miembros, para repasar la participación del equipo de Sergio Agüero en este torneo presencial que marcó un precedente post pandemia. El chileno de 24 años es consciente de que Latinoamérica tiene mucho potencial para mejorar y estar a la par del resto.

La compaginación que mostraron como equipo en la clasificatoria al Mundial fue envidiable y en medio año lograron llegar a Islandia... ¿Cómo se prepararon?

El camino fue largo y difícil, un mes antes del viaje a Islandia cambiamos dos jugadores de KRÜ. Ahí tuvimos que empezar a prepararnos, no desde cero porque ya teníamos una base de tres jugadores, pero fue harto que hicimos y estuvimos ensayando mucho. No hemos descansando hasta hace poco que por fin estamos en nuestras casas.

¿Hicieron algo distinto antes de llegar a Islandia? En cuento a preparación, estudio de rivales, entre otras cosas…

Apenas llegamos a Islandia nos pusimos a entrenar con equipos que no estaban en el torneo, pero que se los considera de los mejores de Europa: G2, Heretics, entre otros. Entrenamos harto con ellos, ahí nos fuimos dando cuenta que como región nos falta mucho por crecer y eso me motiva. No hay límites.

¿Hubo nerviosismo antes de cada enfrentamiento?

Sí, nosotros llegamos a Islandia y tuvimos una semana de preparación, al principio era tranquilo, pero a medida que se acercan los días la ansiedad aumenta. El día anterior al subir al escenario fue fuerte, era la primera vez para todos. Fue una experiencia muy grande, la noche anterior te quedas mirando al techo.

Cada partida era seguida a detalle por los entrenadores y miembros del equipo. KRÜ Esports

Para el debut llegó como rival FNATIC, uno de los favoritos para ganar el Mundial y uno de los mejores equipos de Valorant. ¿Cómo se sintieron?

La verdad es que nos sentimos decepcionados porque entramos con la cabeza en otro lado, yo creo que por temas de nervios y ansiedad hizo que jugáramos un juego que no era el nuestro. Luego de perder estábamos frustrados.

Luego se recuperaron ante Sharks y vencieron, entonces les tocaba ante Liquid, otro de los favoritos del Mundial. ¿Qué les dejó este duelo?

Aprendimos mucho porque Liquid es el último campeón de Europa. Sabíamos que sería bastante difícil. El primer mapa nos pasó similar que con FNATIC, entramos y hacíamos otras cosas. Perdimos, nos aplastaron. Ya en el segundo mapa optamos por relajarnos, entramos a hacer lo sabemos. Pudimos completar una gran ventaja al principio y luego se nos escapó. Terminó 13-9.

¿Consideras que existen distancias en cuanto al nivel de juego entre regiones?

Sí, creo que todavía hay un gran nivel por mostrar como región y con el que debemos trabajar todos. Como ellos son mayor población y hay más equipos de nivel pueden ser más constantes en cuanto a preparación, por eso su crecimiento es mayor. Nos falta dar un paso en la profesionalización y conceptos de juego.

¿Pudiste conversar con algunas de las estrellas como TenZ o ScreaM?

Con ScreaM y los de team Liquid pudimos conversar harto. Salíamos y ellos siempre estaban, conversábamos, muy buena onda todos. ScreaM es muy humilde. A TenZ lo vimos un día cerca de nosotros, un día que le pedí una foto porque desde que salió el juego lo encuentro un prodigio. Cruzamos palabras, siempre buena onda.

¿Qué les dijo Sergio Agüero tras la participación?

Nosotros tenemos un Discord que es del equipo de Valorant y también está el Kun ahí. Siempre está dejando mensajes de motivación y aliento. Luego de perder el primer partido contra FNATIC, el Kun envió un audio al grupo de WhatsApp de tres minutos en donde trataba de tranquilizarnos porque era el primer paso que dábamos.

El equipo completo de KRÜ en Islandia. KRÜ Esports

Si tuvieras que mejorar algo como equipo o individualmente para próximas competiciones. ¿Qué sería?

Individualmente estoy motivado porque me di cuenta que hay muchas cosas por aprender e integrar a mi juego, como grupo creo que debemos seguir por este camino, con estos entrenadores, ellos conocen el proceso para formar un equipo de nivel mundial y tenemos que confiar en ellos y en sus métodos.

Teniendo como contexto la pandemia y que se volvió a los torneos presenciales de e-Sports con este último de Valorant. ¿Cómo valoras tú toda la logística de Riot?

De verdad Riot es una empresa increíble, todo lo que hace por alimentar la escena competitiva es destacable. Nosotros primeros fuimos a México para jugar la final latinoamericana. Nos llevaron, nos enviaron luego a Islandia, boletos, alimentación, hospedaje. Nos dieron presupuesto para vivir dentro del hotel.

¿Cuánto tiempo pasaste en aviones para llegar hasta Islandia y jugar el Mundial?

Ufff, fue bastante. Desde México fuimos a Alemania, como 12 horas, hicimos escala de un día. Luego de Alemania a Islandia fueron otras cuatro horas. De vuelta, de Islandia a París cuatro horas. En París pasamos 10 horas haciendo escala y de París a Chile otras 12 horas.

¿Lo valió la pena?

Sí, lo valió todo la pena. Fue una experiencia muy increíble y bonita.