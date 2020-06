Hallan huellas de nuevo cocodrilo prehistórico: iba en dos patas

La investigación se enfoca en las grandes huellas encontradas en la formación rocosa de Jinju, en Corea del Sur. Una investigación del 2012 de unas huellas poco definidas sugirió que se trataba de un pterosaurio (reptil volador), pero las huellas descubiertas más recientes cambiaron la historia.

Las pisadas capturan la forma de los dedos de las patas y la textura de la piel, ambos con aspecto clásico de cocodrilo. Pero tenían una característica curiosa: solo eran de patas traseras.

“Tenemos docenas de estas huellas y ni una sola seña de una pata delantera, así que estamos bastante convencidos” de que se tratara de un cocodrilo que caminaba sobre dos patas, comentó el paleontólogo Martin Lockley, quien se especializa en el rastreo de fósiles de la Universidad de Colorado en Denver, a Science News.

Las huellas miden de 18 a 24 centímetros de largo y el animal que las dejó tenía un tamaño similar al de un cocodrilo moderno. Vivió durante el período cretáceo temprano, hace alrededor de 106 millones de años.

Las huellas miden entre 18 y 24 centímetros, indicando un cuerpo de 3 metros de largo. Chinju National University of Education

Antes de llegar a tal conclusión se debatió si se podría tratar de un animal que haya estado nadando cuando dejó las marcas por lo que las patas delanteras no habrían penetrado en la tierra: “Descartamos la posibilidad de que estuviera nadando porque los caminos son muy regulares,” argumentó Lockley. “Los cocodrilos modernos a veces usan las patas traseras para impulsarse durante el nado, pero esas huellas quedan irregulares e incompletas, o lavadas y no en un trazo regular de un pie delante del otro.”

“Cuando Martin visitó el sitio en Noviembre 2019, le pregunté qué pensaba de las huellas,” cuenta Kyung Soo Kim de la Universidad Nacional de Educación de Chinju en Jinju a National Geographic. “Él sugirió que se trataba del tipo conocido como Batrachopus, un tipo de cocodrilo. No le creí, porque no podía imaginarme un cocodrilo bípedo. Pero, luego me convencieron los dedos romos, las almohadillas, y los detalles de la piel”, detalló.

El descubrimiento fue una sorpresa total: “Nadie sabía que los cocodrilos bípedos existían en el Cretáceo” cuenta Lockley a New Scientist. Se ha encontrado evidencia de cocodrilos bípedos antes, pero datan de hace 231 millones de años, durante el Triásico.

Pedro Godoy, paleontólogo de la Universidad Stony Brook, coincide en que las huellas no pertenecen a un pterosaurio, pero argumenta que necesitan más evidencia para vincularlo con un cocodrilo antiguo. Sin embargo, para Anthony Martin, paleontólogo de la Universidad de Emory, la evidencia es convincente: “Las huellas realmente se ven como si las hubiera hecho un cocodrilo grande”.

“En efecto, tendría que ser un cocodrilo que camine en dos patas sobre la tierra, lo cual es bastante raro. Pero igual, el Cretáceo era un período raro y maravilloso,” añadió.