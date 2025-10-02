Microsoft lanza avatares realistas en Copilot y presenta su asistente Gaming Copilot

Microsoft integra nuevas funciones en Copilot. Conoce estas herramientas de IA y las formas más útiles en que podrías usarlo

Microsoft integra avatares 'Portraits' en Copilot y lanza Gaming Copilot para jugadores de PC, ampliando la personalización y la asistencia en tiempo real con IA.

Microsoft ha reforzado su ecosistema de inteligencia artificial (IA) con dos lanzamientos clave en este mes de septiembre de 2025: la integración de avatares realistas llamados Portraits en su asistente Copilot y la presentación de Gaming Copilot, un asistente virtual diseñado para interactuar con jugadores de PC en tiempo real. Estas iniciativas, buscan hacer la interacción con la IA más natural y cercana, además de revolucionar la experiencia de juego al ofrecer ayuda constante.

Avatares realistas para humanizar a Copilot



Microsoft ha facilitado la interacción con su asistente virtual Copilot al añadirle un rostro. Esta nueva función, denominada 'Portraits' permite a los usuarios elegir una representación humana y configurar distintas voces para su asistente.

El objetivo de Microsoft es que la experiencia con Copilot sea más cercana y natural, siguiendo una tendencia de la industria hacia asistentes visualmente interactivos. Anteriormente, Microsoft había experimentado con "Copilot Appearances" en julio de 2025, pero con figuras caricaturescas; la versión "Portraits" opta por representaciones humanas. La compañía subraya que, si bien busca una experiencia más humana, mantiene la importancia de la seguridad y la transparencia en el uso de la IA.

Gaming copilot: IA en tiempo real para jugadores de PC



Microsoft también presentó oficialmente Gaming Copilot, un asistente virtual diseñado específicamente para integrarse en la experiencia de los jugadores de PC y Xbox. Este asistente aprovecha la inteligencia artificial para guiar a los jugadores en tiempo real durante sus partidas, actuando como un acompañante constante que no solo responde preguntas, sino que ofrece ayuda adaptada al contexto.

Esta función se puede convertir en un recurso invaluable para el entretenimiento, ya que identifica automáticamente el videojuego en ejecución. El asistente está disponible en fase beta y se integra en la Game Bar de Windows 11 (pulsando Windows + G), y también puede utilizarse a través de la aplicación móvil de Xbox. Las funcionalidades de Gaming Copilot incluyen solicitar consejos para derrotar enemigos, resolver dudas sobre la trama o acceder a logros y estadísticas personales, permitiendo la interacción tanto por voz como por texto.

Ambos lanzamientos demuestran la estrategia de Microsoft de integrar la inteligencia artificial en cada aspecto de la vida digital, desde la productividad diaria con avatares más personales, hasta el entretenimiento con un asistente de juego en tiempo real. Este doble avance con 'Portraits' y Gaming Copilot marca un paso significativo en la personalización y la omnipresencia de la IA en la experiencia del usuario.

