Estos fueron los mejores juegos móviles de 2019

Este 2019 significó una gran acogida para juegos que se adaptaron a las pantallas móviles y para otro que simplemente lo revolucionaron por completo. Varios fueron los que vieron la luz en esta temporada y supieron enganchar a los usuarios que prefieren disponer de esta distracción a donde quiera que vayan.

Call of Duty Mobile , Harry Potter Wizards Unite y Pokémon Masters son algunos de los que encabezan el listado de los más aclamados. No solo la interfaz y desarrollo del juego les hizo ganar adeptos, sino que además, todos están disponibles de manera gratuita y se pueden descargar directamente desde Android o iOS (iPhone).

A continuación te presentamos una recopilación de los más importantes de 2019 y te ofrecemos más detalles sobre ellos:

1. Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile es el último juego de la franquicia Call of Duty Internet

Esta versión de la franquicia Call of Duty tiene modalidad FPS (primera persona por su traducción al español) y se enfoque considerablemente en los multijugadores. El trabajo que sus desarrolladores realizaron para que se mantenga las características de las consolas es destacable.

Su desarrollo es fluido y permite una interacción adecuada con las diversas etapas del juego.

2. Black Desert Mobile

Black Desert Mobie tiene una jugabilidad simple. Internet

Esta versión móvil de Black Desert es una adaptación de las ya existentes en consolas. Las características gráficas de este juego destacan considerablemente, además, su desarrollo es automático en varios tramos, factor que facilita modos de jugabilidad y atrae a usuarios de todos los tipos.

3. Pokémon Masters

Pokémon Masters trae diferentes dinámicas en comparación a Pokémon GO Internet

Pókemon Masters es una evolución del famosísimo Pókemon GO. Aquí, además de capturar criaturas, puedes controlar entrenadores y competir hasta en equipos de tres.

Según lo elegido por cada entrenador se pueden visualizar las ventajas y desventajas en un combate que es por turnos y con barra de tiempo.

El juego posee la versión de modo historia, mismo que permite desbloquear personajes durante toda la campaña.

4. Harry Potter Wizards Unite

Harry Potter Wizards Unite trae la magia de Hogwarts al mundo real. Internet

Niantic, compañía desarrolladora estadounidense que creó Pókemon GO, decidió mantener las características de uno que revolucionó las pantallas móviles, para adaptarlo al mundo de hechizos y brujerías de Harry Potter.

En esta versión, el jugador debe atrapar elementos de la oscuridad para ir liberando niveles y, a su vez, convertirse en un mejor mago.

5. Sky: Children of Light

Sky: Children of the Light se asemeja a otros de la misma compañía como Flower and Journey. Internet

Sky: Children of Light es un juego de aventuras desarrollado por la compañía Thatgamecompany y está disponible exclusivamente para iOS. Fue lanzado en julio de 2019 y actualmente se están desarrollando adaptaciones para otras plataformas como Android.

El jugador necesita recolectar objetos en el mapa, explorar, volar y conocer los diversos escenarios disponibles para terminar la historia.

6. The King of Fighters Allstar

Está basado en la saga de videojuegos de lucha The King of Fighters. Internet

The King of Fighters All-Star es un juego de rol de acción, creado por Netmarble Games y distribuido por SNK. Está basado en la saga de videojuegos de lucha The King of Fighters.

Cuenta con personajes procedentes de entregas anteriores, desde The King of Fighters '94 hasta The King of Fighters XIV, así como personajes nuevos.