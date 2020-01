MarcianoTech: "Sí es posible vivir de Youtube... y vivir bien"

Víctor Díaz es un dominicano de 33 años, conocido en el mundo de la tecnología y de Youtube como MarcianoTech. Cuenta con 1,97 millones de suscriptores en su canal y 2.956 videos compartidos hasta este 21 de enero.

No le gusta que lo llamen influencer, aunque sus videos (desde reseñas, discusiones de rumores y comparaciones, hasta unboxings y tutoriales) influyan en las decisiones de compra de millones de amantes de la tecnología. Él prefiere identificarse como youtuber, porque fue en Youtube donde arrancó su carrera hace 10 años.

Su primer video lo subió en agosto de 2009, pero no fue hasta 2013 que los ingresos generados a través de la plataforma de videos de Google le permitieron dejar su "trabajo fijo" y apostarle el 100 % de su tiempo a MarcianoTech.

EXPRESO conversó con este fenómeno de Internet durante el CES 2020, la feria de tecnología de consumo más importante del mundo, que se realizó en Las Vegas, del 7 al 10 de enero. Nos despejó varias dudas, entre estas: ¿Se puede vivir de Youtube?

- No hablaremos de cifras económicas porque a los youtubers no les gusta mencionarlas... Mejor dinos: ¿Para qué te alcanza lo que ganas de Youtube?

- Youtube representa el 90 % de mis ingresos y vivo bien, por encima del promedio. El otro 10 % llega por patrocinios, pero puedo vivir tranquilo sin trabajar con ninguna marca en seis meses. También es que me he sabido manejar, no gasto más de la cuenta. Además me pagan en dólares y eso es una ventaja en países como República Dominicana, en donde vivo... No siempre fue así, al principio como toda empresa, tuve que hacer sacrificios.

- ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito?

- Mi secreto es ser como soy en todos mis contenidos; ser lo más honesto posible con la gente. Yo soy muy fresco, incluso algunos piensan que poco profesional... La tecnología es mi pasión y la trato con pasión.

- ¿Por qué Marciano?

- Es una larga historia que trataré de resumir: Marciano me decían de pequeño y siempre relacioné la palabra con tecnología. Para mí los marcianos siempre están avanzados. Más o menos de ahí viene. Antes era MarcianoPhone, porque solo pensaba hablar de teléfonos. Ahora soy MarcianoTech porque cubro todo tipo de tecnología.

- ¿Cómo manejas el amor / odio de los fans?

- Siempre hay ataques, pero en ese aspecto también soy relajado. Entiendo que algunos fans me ven como un espejo y quieren que yo piense siempre lo que ellos piensan. Algunos creen que una marca X es la mejor y quieren que se diga solo cosas buenas de la misma y yo no funciono así. Mis comentarios siempre dependerán de lo que haga la empresa. Si hace algo bien lo digo, y si dice algo mal también lo diré aunque muchos se molesten.

- Antes cuando tu hablabas con un niño sobre la profesión que escogerían al crecer, muchos se inclinaban por carreras tradicionales como Medicina, Educación o Leyes... Hoy, la moda es responder: ¡Quiero ser youtuber! ¿Qué les dices a esos niños?

- Que ser youtuber no solo significa encender una cámara. Para ser youtuber necesitas dedicación, paciencia y pasión. Yo no surgí de la noche a la mañana y, aunque hay muchos que pegan de una, yo soy de la idea de que cuando la fama llega rápido, rápido se va. La constancia es lo que a mi me ha funcionado; ser determinado y ver esto con responsabilidad. En un mes he subido hasta 63 videos, unos tardaré 10 minutos en grabarlos y 30 en editarlos, pero hay otros que demandan hasta 8 horas de grabación y todo un día de edición. No es fácil, pero si es lo que quieren, deben defenderlo.

