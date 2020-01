CES 2020: Este es nuestro 'top 10'

Ha comenzado una nueva década (aunque la RAE diga lo contrario) y el Consumer Electronics Show (CES 2020), la feria de tecnología más importante del mundo que abrió sus puertas este 7 de enero (hasta el 10) nos presenta un diluvio de tecnologías que veremos durante este año, así como unos cuantos prototipos que tardarán un poco más.

Lo decimos siempre que venimos, el CES es el cielo de los geeks. Y es que no hay ningún otro lugar en el mundo en el que un amante de la tecnología de consumo quisiera estar en este preciso momento (al menos hasta el 10 de enero), ni ningún otro que presente de golpe más de 20.000 nuevos productos.

EXPRESO viajó a Las Vegas, como el único medio invitado para cubrir este encuentro que reúne en el Convention Center; a 4.500 expositores y más de 60.000 expertos de todo el mundo. Para trasladarlo hasta este escenario hemos escogido las 10 innovaciones que han conquistado nuestro corazón tecnológico, en 24 horas de feria.

Samsung muestra el primer o los primeros... humanos artificiales. Neon.life

1. Neon, el humano artificial

Cada año existen novedades que se reciben con mucho alboroto, sobre todo por la expectativa que generan a su alrededor. Una de estas fue NEON, en la categoría de los chatbots con inteligencia artificial. Presentado por Samsung como el "primer humano artificial", no se trata de un asistente de voz, sino de un clon virtual capaz de tener conversaciones y comportarse como humano real. No tiene una forma física, al menos no ahora y, según la compañía, pero puede adoptar la personalidad y adquirir los conocimientos de un instructor de yoga, un presentadores de TV, una modelo, un actor de cine y más.

S-Pod, de Segway, alcanza una velocidad máxima de casi 40 Km/h y logra 43.5 millas con una carga (70 Km) Giannella Espinoza / Expreso

2. S-Pod, el monopatín del futuro

CES 2020: NEON, chatbots súper realistas que pueden enseñar hasta yoga Leer más

Se trata de un concepto de transporte sobre ruedas para espacios cerrados. Parece una silla de la realeza, pero futurista... Algo muy del Professor X. Se diferencia de un nopatín en que no tiene que aprender a pedalearlos, además por ahora, no está pensada para el recorrido en ciudades. S-Pod cuenta con tecnología de auto balanceado para su conducción y un panel para asistirte en la navegación, su velocidad máxima es de casi 40 Km/h y un alcance de 43.5 millas con una carga (70 Km).

La Galaxy Chromebook es como llevar una carpeta, extremadamente liviana. Giannella Espinoza / expreso

3. Galaxy Chromebook, una laptop que pesa lo que un chocolate

Sony no mostró el PS5, pero sí una visión de carro eléctrico Leer más

Esta laptop de Samsung, que incluso se puede comprar en color rojo, es súper delgada (0.97 centímetros), pesa solo 2.2 libras (1 kg) y cuenta con un robusto chasis de aluminio. Sin embargo, su mejor característica es su pantalla táctil 4K AMOLED de 13,3 pulgadas, con biseles prácticamente inexistentes. En su interior incluye: un CPU Intel Core i5 de décima generación (y posiblemente la posibilidad de optar por un Core i7 en el futuro), junto con soporte para Wi-Fi 6, una ranura para tarjeta microSD, lector de huellas dactilares, hasta 16 GB de memoria RAM y un SSD de 1 TB. ¡Además incluye lápiz óptico! Se venderá por $1.000, a partir del primer trimestre.

S-A1 es el concepto de taxi volador eléctrico desarrollado por Hyundai y Uber que promete volar a 290 km/h. Giannella Espinoza / Expreso

4. S-A1, la idea de Hyundai para alcanzar el cielo

El vehículo cuenta con cuatro rotores eléctricos que se pueden poner en vertical u horizontal, algo que permite el despegue y aterrizaje vertical (eVOTL). El S-A1 es lo que comúnmente se conoce como PAV (Personal Air Vehicle) y tiene espacio para cinco personas, es decir, un piloto y cuatro pasajeros. Hyundai es la primera compañía de automóviles que se suma al proyecto Uber Elevate. La idea es que se encargue de fabricar los vehículos y Uber ponga el soporte para el servicio, como la app y las conexiones.

Uno de los robots de LG se encarga de realizar la tarea más odiada: el lavado de platos. Giannella Espinoza / Expreso

5. CLOI's Table Zone, el restaurante sin empleados

LG le apuesta a la inteligencia artificial en el CES 2020 Leer más

LG mostró su ecosistema CLOI's Table Zone y enamoro... Sobre todo porque lo imaginamos solucionándonos la vida en casa. Sin embargo se trata de un restaurante futurista dirigido por robots LG ClOI, que se encargan desde cocinar y preparar café hasta de lavar y secar los platos. Además los futuros asistentes a dicho restaurante podrían hacer reservas de manera remora desde la app ThinQ, navegar por el menpu a través de un altavoz inteligente o el mismo televisor.

Son las primeras gafas de realidad virtual (VR) con resolución de Ultra Alta Definición (UHD) y la idea fue de Panasonic. Giannella Espinoza / Expreso

6. Panasonic VR, una idea que nadie más tuvo

Cuando todos parecían enterrar la realidad virtual (VR), Panasonic desarrolló las primeras gafas de realidad virtual (VR) con resolución de Ultra Alta Definición (UHD) y capacidad de Alto Rango Dinámico (HDR) que hace que los usuarios olviden la sensación de usar anteojos (incluso por su diseño). Incluyen un panel micro OLED, procesamiento de señales y tecnología acústica. Se espera que con la llegada de la tecnología 5G muchos proveedores ofrezcan servicios y contenidos que requieran del uso de gafas VR para disfrutarlos plenamente.

Ballie, un robot personal similar a una pelota de tenis. Giannella Espinoza / Expreso

7. Ballie, el nuevo mejor amigo del hogar

El BB-8 de Star Wars se hace realidad en el CES 2020 Leer más

Es adorable y se llevó todas las miradas. Parece una simple pelota, pero en realidad es BB-8 (Star Wars), hecho realidad. Ballie promete ser un robot personal; cámara, altavoz, asistente de voz, rastreador de ejercicios, control remoto para dispositivos domésticos y un compañero ideal para mascotas y niños. Usa inteligencia artificial para aprender su rutina y preferencias, y puede integrarse con el resto de equipos de la casa conectados a Internet: aspiradoras, persianas, focos, aires, cámaras de vigilancia y más. Se desconoce cuando llegará al mercado.

Chairless chair, fabricado por Noonee y diseñado por el estudio Sapetti, es una silla sin silla. Giannella Espinoza / Expreso

8. Chairless chair, la silla sin silla

Chairless chair, fabricado por Noonee y diseñado por el estudio Sapetti en 2017, parece haber consolidado su utilidad tres años después. Más de uno de los asistentes y expositores cargaban este exoesqueleto para las piernas que ofrece la posibilidad sentarse en cualquier sitio en el aire, es decir, sin que haya una silla o cualquier otra cosa para posar los glúteos. Es la estructura y las articulaciones de la misma lo que permite apoyarse con estabilidad, simplemente ajustando el grado de flexión.

EnvisionBody es un software que analiza el físico del usuario y le muestra con IA la apariencia que tendría si bajara de peso. Giannella Espinoza / Expreso

9. InvisionBody, la motivación ideal para bajar de peso

EnvisionBody es un software que analiza el físico del usuario y le muestra con IA la apariencia que tendría si bajara de peso. Giannella Espinoza / Expreso

¿Qué pasaría si ya no tuviera que adivinar cómo se vería con unas cuantas libras de menos o un 'six pack' en su abdomen? EnvisionBody es un software AR que básicamente le muestra sus resultados de antes y después mientras se ejercita. Se supone que ver su futuro en tiempo real lo motivará y lo mantendrá enfocado en su entrenamiento, ya sea frente a un espejo o en una bicicleta estacionaria. El software utiliza el seguimiento de la cámara de todo el cuerpo y la inteligencia artificial para generar una versión semi-realista de su aspecto. Puede ingresar sus objetivos y dejar que la tecnología cree una versión mejorada.

El TV más grande del CES 2020 mide 292 pulgadas Leer más

Inupathy es un gadget que viene en desarrollo desde 2016 y este año espera masificarse. Giannella Espinoza / Expreso

10. Inupathy, un gadget para entender a los perros

¿Y si por fin entendiera lo que le quiere decir su perro? Esta es la idea de Inupathy, una compañía que ha creado un dispositivo que puede mejorar la forma en que se comunica con su mascota. El dispositivo se ajusta a su cachorro y monitorea los patrones de frecuencia cardíaca para determinar si su perro está emocionado, estresado, interesado, feliz o relajado. Luego lo comunica usando una pantalla LED en la parte superior que cambia los colores.

Bonus track: The Sero

Así luce #TheSero, la apuesta de @SamsungLatin, para los fans de TikTok, Instagram y Snapchat 👇Este TV 4K, de 43 pulgadas, puede cambiar de formato horizontal a vertical para adaptarse al contenido. ¿Qué uso creativo se te ocurre? #SamsungCES2020 pic.twitter.com/HSAOKoG4D4 — Gia Espinoza (@GiaEspinoza) January 6, 2020

Uno no sabe lo que necesita hasta que lo encuentra... The Sero es el televisor vertical que ahora todo el mundo quiere y lo mejor... ¡Sí llegará a Latinoamérica! Es 4k de 43 pulgadas y está diseñado para girar entre las orientaciones horizontal y vertical. Esta última orientación está pensada en los amantes de los dispositivos móviles y los formatos de video popularizados por Snapchat, Instagram Stories y Tik Tok.