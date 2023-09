Maquillaje virtual para el teletrabajo: más allá del tradicional filtro

Maybelline New York y Microsoft apuestan por revolucionar la experiencia laboral híbrida. A través de la integración de la tecnología de la app Maybelline Beauty en Microsoft Teams, ambas compañías ofrecen a los usuarios de Teams la oportunidad de lucir un maquillaje virtual durante sus reuniones y actividades laborales.

Esta nueva funcionalidad, ya disponible en la plataforma, permite a los usuarios ajustar su estilo personal de manera rápida y sencilla. Los efectos virtuales ofrecen una forma innovadora de experimentar con diversos looks, democratizando el uso del maquillaje y fomentando la comodidad y la confianza en entornos laborales.

Más del 64 % de los trabajadores adoptan ya el modelo laboral híbrido a nivel mundial.

La presidenta global de Maybelline New York, Trisha Ayyagari, destaca que la misión de la marca es empoderar a todos para que expresen su belleza con confianza. Ya sea trabajando en persona o virtualmente, "sentirse seguro de uno mismo puede marcar una diferencia significativa en las impresiones que dejamos", señala, "es por eso que ahora, incluso en los días más ajetreados, puedes aplicarte maquillaje con un solo clic. Estamos entusiasmados por simplificar la vida de las personas".

Impulsada por la tecnología Modiface AI, la aplicación Maybelline Beauty ofrece a los usuarios la oportunidad de elegir entre 12 estilos diferentes, adaptados a sus preferencias personales. Esto les brinda acceso a una "cosmetiquera virtual" personalizada con los elementos esenciales para un maquillaje exprés, ideal para reuniones virtuales y profesionales.

Está disponible en las videollamadas de Teams para aquellos que posean una licencia corporativa de la aplicación.

"Según un estudio reciente de Deloitte, el 31% de las mujeres que trabajan en el modelo híbrido sienten que no tienen la flexibilidad necesaria en sus jornadas para equilibrar su vida laboral y personal", comenta Marcela Jiménez, Head of Enterprise Business Applications for Spanish South America en Microsoft. "En Microsoft, entendemos que el ritmo de vida actual es sumamente acelerado, por eso trabajamos en soluciones que empoderen a las personas a través de la tecnología y les permitan expresarse libremente en cualquier entorno utilizando el poder de la IA".

¿CÓMO USARLO?

Para usar el filtro de maquillaje de Microsoft y Maybelline en Microsoft Teams, sigue estos sencillos pasos:

Antes de una reunión:

- Haz clic en 'Unirse a la reunión'.

- Luego, selecciona 'Efectos de video'.

- A continuación, elige 'Más efectos de video'.

- Desplázate hacia abajo en el panel derecho y busca la categoría 'Filtros', donde encontrarás 'Maybelline'.

- Desliza hacia abajo para explorar todos los looks disponibles y selecciona tu favorito.

- Finalmente, haz clic en 'Únete ahora' para unirte a la reunión con el filtro de maquillaje activado.

