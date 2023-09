El make up de las mujeres 'pulpo'

Andrea Navarrete la rompió. Tal vez fue hace dos años cuando la entrevisté para contar cómo se estaba reinventando en las redes sociales, y hoy ya tiene más de un millón de seguidores. La fórmula pegó. Y bien merecido que una marca internacional de cosméticos se haya fijado en ella para hacer contenidos.

Confiesen. ¿Quién no ha mirado su Instagram para buscar inspiración de cómo arreglarse? Sobre todo las mujeres ‘pulpo’, (como nos llama Andrea) que necesitamos estar listas máximo en 15 minutos para poder dividirnos el tiempo entre ser madres, profesionales, la casa, el emprendimiento, etc. ¡No paramos!

Hoy, ese es el makeup que se impone. El que refleja naturalidad y está lejos de verse saturado como alguna vez impusieron las Kardashian y muchas siguen usándolo en plena luz del día.

Enhorabuena, TikTok e Instagram sirven de plataforma para impulsar esta nueva tendencia, que nos combina con todo lo que vistamos, rejuvenece, y es de larga duración mientras hacemos las actividades que tenemos en agenda.

Como era de esperarse, cada vez se suman más a este ‘menos es más’... La ambientalista Andrea Rendón, la actriz Shany Nadan, y hasta la misma Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa, candidato a la presidencia de Ecuador. Pero, obviamente, quien lo abandera es la misma Navarrete con sus Get ready with me, donde da truquitos y saca su lado fashionista mostrando cómo los combina con sus looks.

¿Vieron cómo la moda y belleza van unidas? Si no den un vistazo a todas las propuestas beauty de 2023. Sin excesos se puede lucir atractiva y estilosa. ¿Quién más se apunta?

