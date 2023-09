Queridas lectoras: Si quieren lograr un look ganador, agreguen un toque retro.

No es casualidad que desde las pasarelas, alfombras rojas hasta las redes sociales, la moda está haciendo lo posible por volver a los estilismos de otras décadas, provocándonos una nostalgia al pasado, y en su mayoría a los 90. (¡Alcen las manos las millennials!)

Es así que entre todas las prendas noventeras que están volviendo, destaca el choker. Y como era de esperar, ya tiene el beneplácito de muchas famosas, influencers de moda, e incluso políticas.

La acogida ha sido tal que a estas alturas del año, cuentan con variedad de diseños. Aptos, incluso, para todo cuello. Una de las que se ha rendido a este accesorio es Mar Rendón, quien lo prefiere no solo con la clásica tira negra sino también fashionista como aquel de brillos que lució en su video ‘Antes de que me vaya’, y de hecho, fue el punto focal de todo su look.

Para las más románticas, hay también choker con diseño de flor, que nos permite lograr looks con contrastes o monocromáticos como el blanco total que lució la influencer machaleña Mishelle Arroyo, en Miami.

La parlamentaria andina Cristina Reyes también le hace honor a los# 90 y se rinde a este ítem con dije o colgantes, tal cual su versión original.

¿Se animan a llevarlo? Esta vez sí me da gusto decir, ¡Qué bueno que la moda siempre vuelve!

