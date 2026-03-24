La IA que puede usar tu PC: Claude Cowork estrena función para controlar computadoras

Lo nuevo de Anthropic permite realizar acciones en el sistema del usuario, generando tanto entusiasmo como preocupación.

Claude Cowork fue lanzado en una versión preliminar el 12 de enero de 2026.

La automatización con inteligencia artificial acaba de dar un paso decisivo: Anthropic anunció una nueva función para Claude que permite al asistente interactuar directamente con la computadora del usuario, ejecutando tareas como si estuviera frente a la pantalla.

El avance forma parte de Claude Cowork, una iniciativa orientada a transformar la IA en una herramienta activa dentro del flujo de trabajo diario. Con esta actualización, Claude deja de ser únicamente un sistema conversacional para convertirse en un agente capaz de operar software, gestionar procesos y automatizar tareas complejas en segundo plano.

You can now enable Claude to use your computer to complete tasks.



It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you'd do sitting at your desk.



Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only. pic.twitter.com/sVymgmtEMI — Claude (@claudeai) March 23, 2026

Anthropic abre Claude Marketplace Leer más

¿Cómo funciona la automatización de Claude?

La nueva función (disponible actualmente como vista previa de investigación), permite que Claude utilice aplicaciones, se desplace por el navegador e incluso complete tareas como llenar hojas de cálculo o revisar correos electrónicos sin intervención directa del usuario.

En términos prácticos, esto significa que el asistente puede abrir programas, moverse entre ventanas, interactuar con interfaces y ejecutar acciones que antes requerían clics manuales. Además, prioriza el uso de integraciones ya conectadas como Slack, calendarios o herramientas de trabajo y, en caso de no existir un conector, solicita permiso para operar directamente en la pantalla del usuario.

Interfaz de 'Claude Cowork'. cortesia

"Asigna una tarea desde tu teléfono, concéntrate en otra cosa y luego vuelve al trabajo terminado en tu computadora.”, señala Anthropic en la presentación oficial de la herramienta, agregando una nueva capa de "complejidad" dentro de su interfaz que busca solución a un problema muy particular: qué pasa si el usuario no está cerca del dispositivo, haciendo de Cowork una herramienta, hasta cierto punto, híbrida.

Lo cierto es que por ahora, la función está disponible en macOS y en entornos específicos como Claude Cowork y Claude Code, lo que sugiere que su despliegue será progresivo mientras se evalúan sus capacidades y riesgos.

Ejército de Estados Unidos y OpenAI: acuerdo reaviva el debate sobre vigilancia Leer más

El impacto frente a otros competidores

El lanzamiento ha tenido un efecto inmediato en la conversación sobre inteligencia artificial, posicionando a Claude como uno de los actores más innovadores del momento. A diferencia de otros asistentes, esta función lo acerca al concepto de el 'agente autónomo', capaz de ejecutar tareas completas sin supervisión constante.

Según reportes citados por Forbes, el uso de Claude ha experimentado un crecimiento significativo en marzo, con un aumento de hasta 1.487 % en sesiones, impulsado por usuarios que exploran alternativas más avanzadas en automatización. Este fenómeno refleja un cambio en las expectativas del público, que ya no busca solo respuestas, sino acción directa por parte de la IA.

Aunque competidores como ChatGPT han integrado funciones cada vez más complejas, el enfoque de Anthropic apunta a una interacción más profunda con el entorno digital del usuario, lo que podría redefinir el estándar en la industria.

No son pocos los usuarios que están desinstalando ChatGPT para comenzar su transición a Claude. EXPRESO

Entre la eficiencia y el debate sobre autonomía

Más allá del entusiasmo, la nueva función también abre un debate relevante sobre los límites de la automatización; la posibilidad de que una IA opere directamente sobre un sistema plantea preguntas sobre privacidad, control y el rol del usuario en estos procesos.

Si bien Anthropic ha enfatizado que Claude solicita permisos antes de ejecutar acciones fuera de sus integraciones, el hecho de delegar tareas completas; desde revisar correos hasta generar reportes periódicos marca un punto de inflexión en la relación entre humanos y tecnología.

“oye Claude haz todo mi trabajo hoy, yo me voy a por un café y a dar una vuelta, hablamos. make no mistakes” https://t.co/t09nKNp45n pic.twitter.com/iueUzrW97B — arc. (@arceyul) March 23, 2026

En este contexto, la herramienta no solo representa un avance técnico, sino también un cambio cultural: el paso de asistentes que responden a unos que actúan. Y con ello, la necesidad de redefinir hasta qué punto estamos dispuestos a ceder el control de nuestras tareas digitales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!