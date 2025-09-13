Identifican un chorro protoestelar

Estos chorros constituyen una pieza clave para entender cómo las estrellas jóvenes regulan su crecimiento

Chorro. Identificado en los confines de la Vía Láctea un chorro protoestelar de ocho años luz de extensión.

Un estudio en el que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en el sur de España, y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón ha identificado en los confines de la Vía Láctea un chorro protoestelar de ocho años luz de extensión, casi el doble de la distancia entre el Sol y el sistema estelar más cercano, Alfa Centauri.

El descubrimiento, fruto de observaciones del telescopio James Webb, ha permitido al equipo investigador poner a prueba las teorías sobre la formación de estrellas masivas, informa el instituto, con sede en Granada (en el sur español).

En las primeras etapas de su vida, las estrellas expulsan al espacio chorros de gas muy veloces (supersónicos respecto al gas circundante) que pueden alcanzar varios años luz de longitud.

Estos chorros protoestelares son una de las manifestaciones más espectaculares del nacimiento estelar y constituyen una pieza clave para entender cómo las estrellas jóvenes regulan su crecimiento, explican los investigadores.

“Gracias a nuestros modelos hemos calculado que la masa de la protoestrella que impulsa este chorro es de unas diez veces la del Sol”, señala Rubén Fedriani, investigador del IAA-CSIC y uno de los principales autores del estudio.

El resultado es muy relevante, dice, “porque aún no está claro cómo se forman las estrellas masivas, y la morfología de su chorro pueden dar pistas sobre este proceso”.

Trabajo del telescopio espacial James Webb

El hallazgo, captado por el telescopio espacial James Webb, construido y operado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), fue fortuito, según explica Yu Cheng, investigador en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón y autor principal del estudio.

“No sabíamos realmente que existía una estrella masiva con este tipo de superchorro antes de la observación. Una eyección tan espectacular de hidrógeno molecular desde una estrella de gran masa es algo raro en otras regiones de nuestra galaxia”, indica.

En concreto, el chorro se ha identificado en una región de formación estelar conocida como Sharpless 284, situada en la periferia de la Vía Láctea.

Esta localización, explica el instituto, es especialmente interesante, ya que en estas zonas galácticas la metalicidad -la proporción de elementos más pesados que el helio, fundamentales para la formación de planetas- es considerablemente más baja que en el resto de la Galaxia.

Aunque este parámetro tiende a aumentar con el tiempo cósmico, a medida que sucesivas generaciones de estrellas liberan productos de fusión nuclear mediante vientos estelares y supernovas, la baja metalicidad de Sharpless 284 refleja su carácter relativamente primitivo, lo que la convierte en un análogo local de los entornos del universo temprano, también pobres en elementos pesados.

