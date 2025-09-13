Al menos 22 muertos en enfrentamientos entre pastores y agricultores en Chad

Este tipo de choques son frecuentes. La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones

Al menos 22 personas murieron este sábado 13 de septiembre en nuevos enfrentamientos intercomunitarios entre pastores nómadas y agricultores en una aldea de la provincia de Moyen-Chari, en el sur de Chad, donde este tipo de choques son frecuentes, informaron a EFE las autoridades locales.

La violencia estalló hacia las 8 de la mañana, después de que un incidente con bueyes desencadenara una reacción violenta entre ambos grupos, confirmó a EFE Malla Adoum el jefe de Ngonanga, la aldea afectada.

"Las hostilidades comenzaron cuando unos pastores llevaron sus rebaños a los campos cultivados por agricultores. Mientras un agricultor intentaba ahuyentar a los animales para proteger sus cultivos fue lamentablemente asesinado", explicó Adoum.

"Esta pérdida exacerbó las tensiones e incitó a los agricultores a perseguir a los pastores hasta su campamento, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado", añadió.

El choque dejó 14 pastores y 8 agricultores muertos. "Estos episodios no son un hecho aislado; ilustran un problema recurrente en el sur de Chad, donde la falta de tierras cultivables y de pastos genera rivalidades crecientes entre las dos comunidades", advirtió Adoum.

Chad, uno de los principales productores de ganado

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores nativos sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio.

Los campesinos acusan a los pastores de saquear sus campos haciendo pastar a sus animales o de asentarse en tierras que consideran suyas.

