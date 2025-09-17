Expreso
  Ciencia y Tecnología

La Feria de Autos se abre este jueves 18 de septiembre en Quito con más de 200 modelos de 40 marcasCortesía

Feria Automundo 2025 en Quito: 200 modelos de 34 marcas en exhibición

La feria Automundo 2025 abre en Quito con 200 modelos, 50 estrenos y más de 34 marcas.

Con un portafolio en el que se expondrán vehículos fabricados con las cuatro fuentes de energía (gasolina, diésel, híbridos y eléctricos), este jueves 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Quito, empieza la feria Automundo 2025, espacio donde la innovación estará expuesta en 200 modelos de 34 marcas de livianos y pesados, entre ellos automóviles, SUV, camionetas, VAN y camiones.

Del 18 al 21 de septiembre, de 10:00 a 20:30, las marcas participantes en la feria serán Baic, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Chevrolet Isuzu, DFSK, Dongfeng, Fiat, Ford Quito Motors, Foton; así como GAC, GWM, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, JAC Motors, Jeep, Jetour, Karry, Kia, Lynk&Co, Mazda, MG, Nissan, RAM, Renault, Seres, Sinotruck, Suzuki, Volkswagen y Zeekr.

“Automundo 2025 es el espacio donde la innovación tecnológica se hace visible. La diversidad refleja la transformación que vive el sector automotor y el compromiso de la industria con los requerimientos del consumidor ecuatoriano, que cada vez es más exigente. Este año será el espacio de exhibición de estos modelos que respondan a las expectativas de cada consumidor”, indicó Karla Reinoso, directora de operaciones y proyectos estratégicos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Aeade.

La empresaria calculó que recibirán a más de 50.000 personas que llegarán en busca del vehículo de sus sueños que responda a sus necesidades. “Tenemos esa meta porque ya en 2023 recibimos a 52.000 visitantes; y en 2024 alcanzamos los 59.000 asistentes” acotó.

Son justamente esas cifras en las que los organizadores sustentan que Automundo es la feria automotriz más importante del país y una cita ineludible para quienes buscan conocer las últimas tendencias y oportunidades del mercado.

Vitrina de estrenos

La feria multimarca y multisegmento anunció que entre sus atractivos estará la exhibición de los últimos estrenos y el lanzamiento de 50 nuevos modelos de vehículos. También se presentará una nueva marca automotriz que ya incursiona en el Ecuador.

Por otra parte los organizadores adelantaron que de los modelos que estarán en exhibición, 75 corresponden a vehículos con tecnologías electrificadas (híbridos y eléctricos), lo que muestra la apuesta del sector automotor por impulsar estas nuevas tecnologías más amigables con el medio ambiente.

Finalmente otra de las novedades es que, en esta edición, el área de exhibición alcanzará los 17.000 metros cuadrados, un 40% más que en 2024, por lo que se habilitará un mapa interactivo que facilitará la movilización en el Centro de Convenciones Metropolitano del Distrito de Quito (parque Bicentenario).

Dicho esto, en la vigésima primera edición de Automundo, los asistentes podrán adquirir el vehículo de su preferencia sin salir del recinto, ya que en el espacio se encontrarán stands de entidades del sistema financiero nacional; además, de expendio de accesorios y repuestos, servicios automotrices, tecnología automotriz, formación y movilidad sostenible.

