Elecciones en Ecuador: Los retos en ciencia para el próximo Gobierno

Combatir la corrupción, reducir los índices de inseguridad o atacar la desigualdad social, son algunos de los temas que los candidatos a la Presidencia de Ecuador han abordado con énfasis en sus propuestas y debates de cara a las Elecciones Generales 2021, pero... ¿Qué hay del apoyo a la ciencia que es fundamental para el desarrollo y crecimiento en la infraestructura del país?

Si bien 4 de los 16 candidatos presidenciales mencionan a la ciencia y la investigación en sus programas electorales, ninguno de ellos plantea las directrices a seguir para cumplir con un plan que cubra las carencias de esta esfera y proyecte un cambio a futuro.

Y es que el cambio es necesario. Al menos en eso coinciden académicos consultados por EXPRESO, quienes apuntan a que en esta pandemia muchos países se han volcado a estudiar y producir conocimiento sobre el SARS-CoV-2, mientras Ecuador ha quedado rezagado con una escasa participación en las soluciones de I+D (investigación + desarrollo) para enfrentar el virus.

A pesar de que la ciencia local puede presumir de una alta publicación científica, lo cierto es que a día de hoy no existe un sistema sólido de investigación. ¿Las razones? Hay varios factores -por no llamar trabas- a tener en cuenta y que deben ser consideradas para el próximo Gobierno de turno. Vamos por partes:

DAR PRIORIDAD AL ROL DEL INVESTIGADOR

Para Manuel Baldeón, PhD en Inmunología y Nutrición, la ciencia no es una variable importante en la discusión de los candidatos que pretenden gobernar al país debido a la concepción que se le ha dado a la investigación en las últimas décadas: como algo externo o algo que no se puede desarrollar dentro del territorio nacional.

En una aproximación mucho más amplia del problema, el académico resalta que la educación juega un papel clave, ya que “la investigación y la actividad científica son inherentes a la universidad”.

Usted no puede tener universidades que no hagan investigación, porque si no lo hacen, esas instituciones no son universidades. La universidad ecuatoriana no se ha caracterizado por ser una fuente que mejore el bienestar de los ciudadanos, sino que gran parte de la información y producción novedosa viene de afuera.

Manuel Baldeón, director del Centro de Investigación Biomédica, de la Universidad Técnica Equinoccial (UTE).