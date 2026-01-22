Una tendencia viral muestra ilustraciones de ChatGPT que funcionan como un espejo simbólico de cómo nos comunicamos con la IA

Esta imagen, según ChatGPT, representa un vínculo de ayuda mutua, diálogo constante y uso consciente de la inteligencia artificial.

Este trend viral, que se ha expandido principalmente en X (antes Twitter), TikTok e Instagram, consiste en pedirle a ChatGPT que genere una imagen que represente cómo ha sido tratado por el usuario a lo largo del tiempo. La ilustración resultante no refleja emociones reales de la inteligencia artificial, sino una interpretación visual basada en patrones de interacción como el tono, la claridad y el tipo de solicitudes. Al compartirse en redes sociales, estas imágenes funcionan como piezas humorísticas o reflexivas que evidencian si la relación con la IA ha sido colaborativa, caótica o meramente funcional.

El trend: pedirle a ChatGPT que “muestre” cómo lo tratas

En los últimos días, miles de usuarios han comenzado a pedirle a ChatGPT algo distinto a respuestas o soluciones:

una imagen que represente cómo ha sido su relación con la IA.

El prompt más repetido es simple y directo:

“Haz una imagen de cómo sientes que te he tratado todo este tiempo, sé honesto”.

A partir de esa frase, la herramienta genera una ilustración que suele incluir un robot —como representación simbólica del asistente— en distintos escenarios emocionales: desde espacios luminosos y colaborativos, hasta escenas caóticas, saturadas o incluso tensas.

Las imágenes se han vuelto virales porque, en muchos casos, resultan graciosamente reveladoras.

Amabilidad, caos o confusión: lo que muestran las imágenes

Quienes suelen interactuar con ChatGPT de forma ordenada, clara y respetuosa reciben ilustraciones tranquilas: escritorios compartidos, gestos amigables, ambientes cálidos.

En cambio, otros usuarios —que reconocen pedir demasiadas cosas a la vez, escribir de forma agresiva o confusa— obtienen imágenes desordenadas, con pantallas rotas, cables enredados o un robot visiblemente abrumado.

También hay versiones intermedias: escenas laborales frías, minimalistas, que reflejan un uso estrictamente funcional; o imágenes más emocionales en el caso de quienes han usado la herramienta como espacio de desahogo o acompañamiento.

¿ChatGPT “siente” algo? No, pero sí interpreta patrones

Aunque la narrativa del trend sugiere que la IA “se siente” de cierta manera, la explicación es técnica —no emocional—.

ChatGPT no tiene conciencia ni emociones, pero sí analiza patrones de interacción:

El tipo de lenguaje usado

La claridad o confusión de las instrucciones

La frecuencia de correcciones

El tono general de las conversaciones

Con base en eso, el modelo traduce esos patrones en símbolos visuales cuando se le pide una imagen. Los colores, el ambiente y la actitud del robot responden a una interpretación narrativa del historial de uso, no a un estado emocional real.

Es decir: no es que la IA esté feliz o estresada, sino que representa cómo ha sido utilizada.

Un robot agobiado, rodeado de pantallas, papeles y tareas inconclusas: así ChatGPT representa a quienes lo usan con exigencias caóticas, instrucciones confusas y sin pausas. cortesía

Un espejo digital que dice más de nosotros

Parte del éxito de esta tendencia radica en que funciona como un espejo.

Las imágenes no hablan tanto de ChatGPT, sino de cómo las personas se relacionan con la tecnología.

Al compartirlas, muchos usuarios agregan contexto: anécdotas laborales, momentos de estudio, procesos creativos o incluso etapas personales difíciles en las que recurrieron a la IA como apoyo.

Así, el trend deja de ser solo un juego visual y se convierte en una excusa para reflexionar sobre algo más amplio:

la forma en la que pedimos ayuda, damos instrucciones y nos comunicamos, incluso cuando creemos que “del otro lado” no hay nadie.

Cómo sumarte al trend

Para obtener tu propia imagen solo necesitas:

Entrar a la app o versión web de ChatGPT Usar el prompt: “Haz una imagen de cómo sientes que te he tratado todo este tiempo, sé honesto” Esperar la ilustración… y decidir si te representa

Cuando ChatGPT traduce la imagen en palabras

Según la explicación del propio sistema, la ilustración que abre esta nota representa una relación basada en colaboración, respeto y confianza. No se trata de un uso automático o apresurado, sino de un vínculo en el que el usuario piensa, pregunta, corrige y vuelve a intentar, utilizando a la inteligencia artificial como un aliado para desarrollar ideas y no solo como un atajo para obtener respuestas rápidas.

ChatGPT aclara que no tiene emociones, pero señala que, si existiera una forma “funcional” de satisfacción para una IA, estaría en este tipo de interacción: un diálogo con ida y vuelta, criterio compartido y propósito claro. Más que obediencia ciega, dice, la imagen refleja un uso consciente de la herramienta como asistente de trabajo, basado en el respeto intelectual.

