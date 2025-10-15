Descubre cómo cargar tu móvil más rápido activando el modo avión

Activar el modo avión antes de cargar el celular puede acelerar el proceso al reducir el consumo energético.

Cuando la batería del celular está por terminarse y el tiempo es corto, cada minuto de carga cuenta. En ese momento, un truco sencillo ha ganado popularidad entre usuarios y expertos: activar el modo avión antes de conectar el móvil al cargador. Aunque parezca una solución improvisada, diversos medios especializados confirman que esta práctica puede acelerar el proceso de carga.

(Te puede interesar: El celular con la carga de batería más rápida del mundo)

El modo avión, disponible en todos los teléfonos inteligentes, desactiva las conexiones inalámbricas como Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS. Al hacerlo, el dispositivo deja de realizar tareas en segundo plano como recibir notificaciones, sincronizar apps o buscar redes lo que reduce el consumo energético mientras se carga.

¿Cuánto tiempo se puede ahorrar?

Según medios internacionales, activar el modo avión puede reducir entre 4 y 11 minutos el tiempo de carga, dependiendo del modelo del celular y el estado de la batería. Aunque el ahorro no es radical, puede ser útil en situaciones de urgencia o cuando se dispone de pocos minutos para recargar el dispositivo.

Activar el modo avión antes de cargar el celular puede ofrecer una ventaja puntual: al desactivar las señales de red, GPS y otras conexiones inalámbricas, el dispositivo reduce su consumo energético, incluso cuando está en reposo. Así lo explica el portal especializado HowStuffWorks, que destaca cómo este ajuste permite que más energía se dirija directamente a la batería.

Sin embargo, el impacto no es radical. De acuerdo con pruebas realizadas por CNET, medio reconocido por sus análisis tecnológicos, la diferencia en el tiempo de carga oscila entre cuatro y once minutos respecto al modo normal. Es decir, se trata de una mejora útil en momentos de apuro, pero no sustancial.

Activar el modo avión antes de cargar el celular es un truco simple que puede ofrecer beneficios útiles. Al reducir el consumo energético del dispositivo, permite que la energía se concentre en la batería, acelerando el proceso de carga. Aunque no reemplaza una buena gestión del uso del celular, puede ser una solución práctica en momentos de apuro.

Para leer más contenido de EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ