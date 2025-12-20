Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Un sistema de gobernanza tecnológica

La Cumbre Mundial sobre IA celebrada en India fue un momento oportuno para analizar un marco de este tipo

En comparación con los enfoques actuales usados en el mundo, un modelo arquitectónico ofrece una solución más equilibrada y realista. El sistema estadounidense alienta la experimentación rápida, pero a menudo solo reconoce los daños cuando ya producidos. El sistema europeo ofrece mecanismos de protección sólidos, pero exige alta capacidad de cumplimiento normativo. El sistema chino obtiene velocidad mediante centralización, lo que lo hace inadecuado para una gobernanza distribuida. Al integrar la transparencia y el consentimiento desde el inicio, un enfoque arquitectónico permite innovaciones predecibles y garantiza la rendición de cuentas pública. La Cumbre Mundial sobre IA celebrada en India fue un momento oportuno para analizar un marco de este tipo. El mundo necesita aplicar a esta tecnología un sistema de gobernanza compartido e integrado a sus cimientos. Así se protegerá a los usuarios, se preservará la soberanía y cada país podrá encontrar su equilibrio entre riesgo e innovación.

Alejandra Murillo

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Mette-Marit a la espera de un trasplante pulmonar

  2. Cartas de lectores | Un sistema de gobernanza tecnológica

  3. Jaime Antonio Rumbea | Imperiales

  4. Ernesto Albán Ricaurte | El Trencito Azul es el campeón

  5. Iván Baquerizo | Luz y Jubileo en Navidad

LO MÁS VISTO

  1. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  2. Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

  3. La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024

  4. Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

  5. El Nacional vs Delfín: ¿Por qué el partido del Hexagonal 2 de LigaPro fue suspendido?