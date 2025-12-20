Cartas de lectores | Un sistema de gobernanza tecnológica

En comparación con los enfoques actuales usados en el mundo, un modelo arquitectónico ofrece una solución más equilibrada y realista. El sistema estadounidense alienta la experimentación rápida, pero a menudo solo reconoce los daños cuando ya producidos. El sistema europeo ofrece mecanismos de protección sólidos, pero exige alta capacidad de cumplimiento normativo. El sistema chino obtiene velocidad mediante centralización, lo que lo hace inadecuado para una gobernanza distribuida. Al integrar la transparencia y el consentimiento desde el inicio, un enfoque arquitectónico permite innovaciones predecibles y garantiza la rendición de cuentas pública. La Cumbre Mundial sobre IA celebrada en India fue un momento oportuno para analizar un marco de este tipo. El mundo necesita aplicar a esta tecnología un sistema de gobernanza compartido e integrado a sus cimientos. Así se protegerá a los usuarios, se preservará la soberanía y cada país podrá encontrar su equilibrio entre riesgo e innovación.

Alejandra Murillo