WhatsApp cambiará la forma de agregar contactos: llegan los nombres de usuario únicos

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, se prepara para implementar uno de sus cambios más significativos en años: la llegada de los nombres de usuario únicos. Esta nueva función permitirá que los usuarios se conecten entre sí sin necesidad de compartir su número telefónico, fortaleciendo la privacidad y el control sobre la información personal.

¿Cómo funcionarán los nombres de usuario?

La nueva función permitirá crear alias únicos para chatear sin compartir el número telefónico. CANVA

Cada usuario podrá crear un alias exclusivo, precedido por un arroba (@), similar al sistema que ya utilizan redes sociales como Instagram o X. Este nombre de usuario podrá compartirse para iniciar una conversación, eliminando la necesidad de dictar o entregar el número de teléfono, un dato que muchos prefieren mantener en reserva.

Para evitar el spam o los mensajes no deseados, WhatsApp ha diseñado un sistema de consentimiento. No bastará con conocer el nombre de usuario de alguien para enviarle un mensaje: será necesario que el receptor comparta una clave de nombre de usuario, una especie de código de autorización que se deberá ingresar la primera vez que se intente establecer comunicación.

¿Cuándo estará disponible?

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, la función se encuentra en fases avanzadas de prueba. Según el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp permitirá reservar el nombre de usuario antes del despliegue global, para evitar que se apropien de alias vinculados a marcas, figuras públicas o nombres populares.

La implementación de nombres de usuario en WhatsApp brinda una experiencia más segura y privada. Al eliminar la necesidad de compartir el número telefónico, la plataforma se adapta a las demandas actuales de protección de datos y se alinea con sus competidores.

