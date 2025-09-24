WhatsApp inicia el despliegue de traducción de mensajes: privacidad garantizada

La app activa traducción automática con IA sin comprometer la privacidad. Ya está disponible en algunos dispositivos

La nueva función de traducción de WhatsApp permite traducir mensajes en tiempo real sin salir de la app ni comprometer la privacidad del usuario.

WhatsApp ha implementado una nueva función que permite traducir mensajes directamente dentro de la aplicación, sin necesidad de copiar el texto a otras plataformas. Esta herramienta, impulsada por inteligencia artificial, busca facilitar la comunicación entre usuarios que hablan distintos idiomas, manteniendo siempre la privacidad.

(Te invitamos a leer: ¿Qué pasa con WhatsApp Web?: reportan fallas en la app de mensajería instantánea)

La función ya está disponible en algunos dispositivos Android e iOS, y se espera que su despliegue global se complete en las próximas semanas. El objetivo es ofrecer una experiencia más fluida y segura en conversaciones personales, grupales y profesionales.

Cómo funciona la traducción en WhatsApp

Esta nueva herramienta de traducción está de forma discreta en el menú contextual de los mensajes. Al mantener presionado un texto recibido, el usuario verá la opción “Traducir”, que activará la función sin salir de la app. La traducción se realiza en tiempo real y está disponible para varios idiomas, como: inglés, español, portugués, francés, alemán, árabe y más.

Según Meta, la tecnología se basa en modelos de IA que operan de forma local en el dispositivo, lo que significa que los mensajes no se envían a servidores externos para ser procesados. Esto garantiza que el contenido permanezca cifrado y privado, alineado con la política de seguridad de WhatsApp.

La traducción de mensajes está llegando a @WhatsApp. La función se está desplegando desde hoy gradualmente para Android y iOS, lo curioso es que los usuarios de Android podrán traducir en 6 idiomas, y los de iPhone a 19 idiomas. pic.twitter.com/pbMZjiZ5Nh — Javier Matuk (@jmatuk) September 23, 2025

Privacidad y ventajas frente a otras apps

Una de las principales ventajas de esta función es que no compromete la privacidad del usuario. A diferencia de otras aplicaciones que requieren conexión a servicios externos para traducir, WhatsApp realiza el proceso dentro de la seguridad de la app, sin almacenar ni compartir los mensajes.

Además, la traducción nativa permite:

Evitar copiar y pegar textos en traductores externos

Agilizar conversaciones multilingües en tiempo real

Mejorar la accesibilidad para usuarios con idiomas distintos

Mantener la coherencia del contexto en chats grupales

Esta función también puede ser útil en aspectos laborales, educativos o turísticos, donde la comunicación rápida y precisa es clave.

La traducción de mensajes en WhatsApp permite la integración de inteligencia artificial sin perder la privacidad. Traducciones rápidas, seguras y sin salir de la app con la accesibilidad y la protección de datos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO