Cyber Monday: 6 recomendaciones para hacer tus compras online de manera segura

Realizar compras con tarjetas de crédito y no de débito puede ser más conveniente para tus operaciones.

El Black Friday y el Cyber Monday, son las campañas más importantes del comercio online y se aproximan en medio de la pandemia. Cabe recordar que en esta tradición, importada de EE.UU. e instaurada en Ecuador en la última década, las tiendas físicas y comercios online realizan numerosas rebajas en todos sus productos de cara a la campaña navideña.

Este año, el Cybermonday arribará un viernes Leer más

Este año el Cyber Monday se adelantará a este 27 de noviembre, fecha en que la mayoría de tiendas físicas se acogerán al Black Friday. Con ello, la mayor fiesta de descuentos del comercio online podrá extenderse hasta cuatro días.

Leonardo Ottati, director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), comenta que este año, debido a la pandemia, muchos ya hacen sus compras online ante restricciones tales como los aforos reducidos en centros comerciales.

Por esta razón el comercio ha ganado terreno y las ventas se incrementarán considerablemente: un 50 % más, según los pronósticos de la CECE. Con este contexto no es de extrañar que los ciberdelincuentes intenten aprovecharse de esta fecha para llevar a cabo sus intentos de ataque.

David Zambonino, especialista en ciberseguridad de CenturyLink en Ecuador y Miguel Ángel Mendoza, ingeniero informático y vocero de la firma Eset para Latinoamérica, analizan las principales claves que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestras compras online en Black Friday y Cyber Monday:

LA DIRECCIÓN URL DE LA PÁGINA DEBE COMENZAR POR HTTPS://

Esta es una buena manera de comprobar que la página es segura. Además, si usas Google como navegador junto a la dirección web aparecerá un candado que indica que la página cuenta con el protocolo de seguridad SSL y que nuestros datos quedarán cifrados ante terceros.

UTILIZAR SERVICIOS DE PAGO SEGURO Y TARJETAS DE CRÉDITO

Es más conveniente realizar compras con tarjetas de crédito (no de débito) y con servicios de pago seguro. ¿Por qué? La transacción no implica usar el dinero de la cuenta corriente de forma inmediata y, en caso de estafa, es más sencillo recuperar todo o al menos parte del dinero.

Usa la tarjeta de credito... Pero sin sobreendeudarte Leer más

USA SIEMPRE CONEXIONES SEGURAS

Recuerda: utilizar conexiones públicas para realizar tus compras online puede hacerte vulnerable y poner en entredicho tus operaciones. Por eso, siempre que debas introducir datos bancarios para realizar transacciones debes asegurarte de que lo haces a través de una red wifi conocida y segura.

OJO CON EL ‘PHARMING’

Una de las prácticas más empleadas en el ecommerce es el ‘Pharming’, que consiste en “suplantar el nombre de dominio (DNS) de una página legal para reconducir al usuario a una falsa”. Sin embargo, los expertos añaden que el fraude se puede cometer a través de la remisión masiva de mensajes no solicitados con ofertas publicitarias o avisos falsos, el conocido como ‘Spamming'. Recuerda no abrir los correos de usuarios desconocidos y nunca entrar en los enlaces acortados.

CUIDADO CON LAS SUPEROFERTAS Y LOS ENLACES

Probablemente verás un buen número de ofertas comerciales en tu correo electrónico que anuncian precios muy por debajo de los habituales. Si alguna oferta parece ser demasiado buena para ser cierta, deberías sospechar.

Los precios excesivamente bajos son el cebo perfecto para atraer a compradores incautos. Trata de investigar otros sitios web y distribuidores para confirmar el valor real de mercado del artículo. Debes tener cuidado también con ofertas que lleguen por otros canales, como WhatsApp o ventanas emergentes.

El comercio batalla para evitar cerrar un ‘Black Friday’ en rojo Leer más

POR ÚLTIMO: NO DIVULGUES INFORMACIÓN INNECESARIA

Compartir el nombre y dirección en el proceso de compra es algo común, sin embargo, no proporciones información fuera de lo necesario, ya que las estafas por phishing solicitan información personal por correo electrónico. Los datos bancarios y la información personal no deben ser confirmados por un entorno no seguro como el email.