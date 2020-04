Coronavirus: así luce el virus bajo un microscopio

El coronavirus es ahora mismo la máxima preocupación mundial. De este tipo específico se conoce poco, como de su origen o cura, pero gracias a la tecnología y a varios estudios, ya se sabe cómo es su forma desde un microscopio.

La importancia de estas imágenes -realizadas con tomografías computarizadas, ampliadas y en ciertos casos coloreadas- radica en que le permite a los especialistas conocer y entender cómo actúan estos patógenos en el organismo y por qué son tan peligrosos.

Aquí fotografías realizadas en distintos países que muestran la apariencia del patógeno:

CHINA: EL PRIMER VISTAZO

A la izquierda, el virus aislado, con sus picos proteicos que le sirven para adherirse a las células. A la derecha, ya en el interior de las células. The New England Journal of Medicine

China fue el primer país en reportar cosas del nuevo patógeno y de igual forma fue el primero en obtener una imagen de la apariencia del mismo. El equipo oficial de ese país para la investigación sobre el nuevo coronavirus público meses atrás en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine un estudio que, entre otros hallazgos, incluye una imagen bajo el microscopio del virus.

Al observar bajo el microscopio electrónico se encontró que las partículas tenían características esféricas, con diámetros que variaban entre 60 y 140 nanómetros, en diferentes etapas de evolución y con picos distintivos (parecidos a antenas) de aproximadamente 9 a 12 nanómetros que le daban la apariencia de una “corona solar”. Característica que además le da su nombre, como a otros de esa familia.

BRASIL: CAPTADA JUSTO EN EL MOMENTO DE LA INFECCIÓN

Científicos brasileños han captado imágenes del momento exacto en que el nuevo coronavirus infecta una célula. EFE

Las fotografías se tomaron con un microscopio electrónico de transmisión durante un estudio sobre replicación viral del SARS-CoV-2 y muestran con detalle el proceso de contaminación de una célula. Para ello, investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz, órgano vinculado al Ministerio de Salud de Brasil, infectaron células de linaje "Vero", que frecuentemente se usan para ensayos in vitro y cultivos celulares, con el coronavirus, causante de la enfermedad del COVID-19.

En una de las instantáneas se observa una serie de puntos oscuros, que en realidad son partículas virales del patógeno, intentando infectar el citoplasma de la célula, en cuyo interior se encuentra el núcleo, responsable de guardar el material genético de la misma.

ESTADOS UNIDOS: ATACANDO CÉLULAS PULMONARES

Captura del virus en células pulmonares. National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Los científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) lograron capturar con microscopios electrónicos al coronavirus. Con este descubrimiento también también se iniciaron los esfuerzos por dilucidar cómo ataca el virus a las células pulmonares y cuál es el desarrollo de la enfermedad que genera.

El patógeno, coloreado en esta imagen en color rosado, ataca el tejido celular circundante de una muestra de un paciente aquejado de neumonía a principios de marzo. La mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 causan fiebre a medida que el sistema inmunitario lucha para eliminar el virus. En casos severos, este puede reaccionar exageradamente y comenzar a atacar las células pulmonares. Los pulmones se obstruyen con líquido y células moribundas, lo que dificulta la respiración.

ARGENTINA: UN APORTE A LA INVESTIGACIÓN

Los especialistas argentinos pudieron comparar sus estudios con el genoma identificado por científicos chinos. MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA

Científcos del Instituto Malbrán y del Conicet lograron fotografiar por primera vez al coronavirus que circula por la Argentina. El ministro de Salud, Ginés González García, fue quien la difundió a través de su cuenta oficial de la red social Twitter y lo consideró “un aporte relevante” para la investigación del COVID-19 en el país.

Es un aporte que se suma al de la secuenciación del genoma del virus que circula en ese país y constituye un aporte relevante para el diagnóstico y para el potencial desarrollo de estrategias terapéutica. Esta es la primera foto que se logra tomar del virus SARS-CoV-2 del COVID-19 que circula en Argentina.