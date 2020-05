Coronavirus: la falta de un gen del pangolín puede ser la clave para una vacuna humana

El origen del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad Covid-19, aún es incierto, aunque muchos estudios apuntan a que los pangolines podrían ser el portador intermedio del nuevo coronavirus. Por esa razón, estos pequeños mamíferos pueden convertirse en piezas claves para hallar una vacuna contra la enfermedad que se ha hecho presente en gran parte del mundo.

Algunos genes de los mamíferos detectan la llegada de determinados virus al cuerpo como un estado de alarma, lo que desencadena una respuesta inmune que en ocasiones puede empeorar la enfermedad. Este es el caso del coronavirus. Sin embargo, una investigación publicada en la revista 'Frontiers in Immnunology' ha revelado que esto no le ocurre al pangolin, quien carece de dichos genes pero es capaz de tolerar la enfermedad y no tener síntomas.

Esta ventaja evolutiva puede marcar la diferencia a la hora no solo de encontrar la respuesta a las dudas genéticas en estos animales, sino en encontrar una vacuna humana contra el Covid-19.

Los científicos analizaron el genoma del pangolín, comparándolo con el de otros mamíferos incluidos gatos, perros, y, por supuesto, humanos. "Nuestro trabajo muestra que los pangolines han sobrevivido a través de millones de años de evolución sin ningún tipo de defensa antiviral utilizada por el resto de los demás mamíferos", explica Leopold Eckhart, de la Universidad de Medicina de Viena en Austria y coautor del estudio.

"Otras investigaciones sobre pangolines descubrirán cómo logra sobrevivir a las infecciones virales, y esto podría ayudar a diseñar nuevas estrategias de tratamiento para las personas con infecciones virales", recalca el experto.

En humanos, el coronavirus puede causar una respuesta inmune inflamatoria llamada tormenta de citoquinas, que luego empeora los resultados y puede llevar incluso a la muerte. La supresión farmacéutica de la señalización génica, sugieren los autores, podría ser una posible opción de tratamiento para casos severos de Covid-19. Es decir, anular la respuesta inmune del individuo como hacen los pangolines de forma natural podría ser la clave, como han apuntado otros experimentos.

No obstante, Eckhart advierte que tal remedio podría abrir la puerta a infecciones secundarias. "El principal desafío es reducir la respuesta al patógeno mientras se mantiene un control suficiente del virus", apunta. Un sistema inmunitario hiperactivo puede ser apaciguado "al reducir la intensidad o al cambiar el momento de la reacción de defensa".