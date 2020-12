2020: Los principales hitos de la ciencia en este año

Referencial. La ciencia no se ha tomado un descanso a pesar de este 2020 pandémico.

Este 2020 nos enfrentamos a una emergencia sanitaria sin precedentes con la que la ciencia ha sabido pisar el acelerador. En apenas unos meses hemos descubierto más sobre el SARS-CoV-2 de lo que podríamos haber aprendido en años.

Los titulares se han visto monopolizados por la pandemia, sin embargo, escondidas entre las noticias relacionadas con la misma, han ido apareciendo avances que pueden marcar una hoja de ruta para diferentes campos de las ciencia. A continuación, repasaremos 8 de los avances científicos más espectaculares de 2020.

SE ENCONTRÓ EL PRIMER SUPERCONDUCTOR A TEMPERATURA AMBIENTE

Los superconductores son materiales que no ofrecen resistencia al paso de electricidad y, por lo tanto, no la pierden por el camino. Ya conocíamos materiales que a bajísimas temperaturas se comportan como superconductores, pero el santo grial era encontrar un superconductor a temperatura ambiente para aplicarlo a dispositivos electrónicos.

En cierto modo 2020 nos ha traído la respuesta de la mano de investigadores de la Universidad de Rochester: un superhidruro de azufre y carbono que es superconductor a temperatura ambiente, aunque requiere una presión prohibitiva para la industria. No obstante, supone un paso de gigante que revolucionen la electrónica. El estudio fue publicado en la revista Nature.

COMIENZA UNA NUEVA ERA ESPACIAL CON EL PRIMER VUELO TRIUPLADO CON TITULARIDAD PRIVADA

Hace tiempo que las empresas privadas se están sumando a la exploración espacial, pero este año Space X, la empresa de Elon Musk, ha igualado los marcadores con la primera misión tripulada en una nave privada.

Space X ha sido artífice tanto del cohete Falcon 9 que sacó a los astronautas de la atmósfera, como de la cápsula Crew Dragon en la que iban los tripulantes. Este avance del sector privado cambia las reglas de un juego que, hasta ahora, solo jugaban las grandes potencias políticas.

SE CONFIRMA EXISTENCIA DE AGUA EN LA LUNA

La NASA confirmó la distancia de la molécula de agua, H2O, de los pastizales lunares. Esto indica que el agua está ampliamente distribuida por la superficie lunar. Sin embargo, la Luna está tan seca que, en comparación, el desierto del Sahara contiene 100 veces más agua que la misión SOFIA encontrada en suelo lunar.

Se encontraron moléculas en el cráter Clavius. El cráter se encuentra en el hemisferio sur de la Luna: es uno de los cráteres más grandes visibles desde la Tierra. Desde hace años, el localizar agua en otros cuerpos del espacio ha sido el gran objetivo de grupos de exploración científica y ahora esa idea parece cristalizarse. Los dos estudios publicados por Nature Astronomy dan cuenta de ello.

Los investigadores estiman que la abundancia en las altas latitudes meridionales es de 100 a 400 gramos de H2O por tonelada de regolito.

CORONAVIRUS: VACUNA HISTÓRICA

En esta lista, los avances relacionados con la Covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, no podían faltar. El hecho de que este coronavirus y la enfermedad que provoca sean nuevos hace que aún existan muchos vacíos de conocimiento a sus alrededores. Pero hay algo que los especialistas tienen claro: la única forma de lograr la inmunidad colectiva es con una vacuna.

Y es que el desarrollo acelerado de una vacuna contra esta enfermedad, en medio de una pandemia en la que se han contagiado más de 79 millones de personas, ha sido elegido como el 'Avance Científico del Año' por la prestigiosa revista Science.

El Gobierno anunció que ha pedido a la farmacéutica Pfizer dos millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, para arrancar un plan de inoculación masiva desde enero. — Diario Expreso (@Expresoec) December 31, 2020

Según la revista, además de poner todos los recursos y conocimientos en común, la investigación se ha visto favorecida por el estudio que ya existía sobre otros coronavirus y por la posibilidad de haber superado de forma simultánea las fases clínicas.

Una investigación que han dado como resultado distintas vacunas en tiempo récord, cuando no ha pasado ni un año. Una excepcionalidad que bien se entiende si vemos que para la gran pandemia del siglo XX, la de la Gripe Española, se necesitaron más de 20 años en tener una solución.

SCUENCIACIÓN DEL VIRUS (TAMBIÉN EN ECUADOR)

Y siguiendo bajo la línea de la vigente pandemia, otra área fortalecida por los efectos de la covid es el de la bioinformática, por cómo se están analizando y estudiando las secuencias del material genético de cada virus que infecta a una persona y que permiten ver cómo evoluciona el virus con el paso de las generaciones.

Desde que China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la existencia del nuevo coronavirus a finales de diciembre de 2019 hasta los primeros días de diciembre, investigadores de todo el mundo han registrado 12.000 mutaciones en su genoma, de acuerdo a la revista científica Nature. Y el número crece cada día.

Ecuador también ha marcado terreno en este campo. El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) logró que el país destacara como el primero en la región en realizar un secuenciamiento del genoma de SARS-CoV2. Actualmente, esta institución ha terminado de secuenciar los genomas de coronavirus de cada una de las 24 provincias del Ecuador.

Hemos terminado de secuenciar los genomas de SARS-CoV-2 de cada una de las 24 provincias del 🇪🇨. Estamos preparando un informe completo de los hallazgos pero hasta el momento no hemos identificado la variante b.1.1.7. pic.twitter.com/LtEVYdhfyZ — Instituto Microbiología USFQ (@IMUSFQ) December 22, 2020

HALLARON EL ADN DE DINOSAURIO

No es la primera vez que se encuentra tejido no fosilizado de un dinosaurio (hay registros de colágeno de tiranosaurio) y hace años se encontró lo que parecía ser ADN fosilizado. La novedad es encontrar ADN no fosilizado, como ha ocurrido con los restos de un Hypacrosaurus stebingeri.

El ADN es relativamente estable, pero los millones de años que nos separan de este hadrosaurio lo han deteriorado, según el estudio publicado en National Science Review. Gran parte de su información genética se ha perdido, pero sigue siendo todo un hito en la historia de la paleontología.

Para analizar el material fosilizado, los investigadores aplicaron a los fragmentos del cráneo del dinosaurio tinciones que se adhieren al ADN en células vivas. Estos tintes se fijan a lugares específicos dentro de las células fosilizadas y hacen que brillen en rojo y azul fluorescentes. Hasta donde saben los investigadores, aquello a lo que se fijan los tintes se deriva de las moléculas originales del dinosaurio, no de un contaminante externo como las bacterias.

Cráneo de una cría de Hypacrosaurus stebingeri en el museo de las Rocosas en Bozeman, Montana.

ASTRÓNOMOS ENCUENTRAN EL AGUJERO NEGRO MÁS CERCANO A LA TIERRA

Un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) y de otras instituciones descubrieron un agujero negro a 'solo' 1.000 años luz de la Tierra. Se trataría así del agujero negro más cercano al Sistema Solar jamás detectado hasta la fecha.

Este agujero negro forma parte de un sistema triple que se puede ver a simple vista desde la Tierra. El equipo encontró evidencias de la presencia de este objeto invisible rastreando a sus dos estrellas compañeras con el Telescopio MPG/ESO de 2,2 metros, instalado en el Observatorio La Silla de ESO, en Chile.

LA POLIO HA SIDO ERRADICADA DE ÁFRICA Y ESTÁ A PUNTO DE DESAPARECER DEL MUNDO

2020 será recordado como el año en que los humanos erradicamos la polio de África, una enfermedad que, hace años, paralizaba y mataba cada año a cientos de miles de niños. En 1994 la eliminamos del continente americano, en el 2000 del Pacífico Occidental, en 2002 de Europa y finalmente de la India y del Sudeste Asiático en 2014.

Actualmente la polio solo sobrevive en Afganistán y Pakistán, por lo que su erradicación mundial cada vez está más cerca y, con suerte, pronto seguirá los pasos de la viruela.

Según la OMS, el "liderazgo sólido y la innovación" fueron "decisivos" para detener la poliomielitis natural en la región africana. afp

EL RESTO DE AVANCES SIGNIFICATIVOS

Por supuesto, son muchas las noticias que, siendo igual de destacadas, no cabían en este ranking. El tratamiento de enfermedades sanguíneas usando métodos de edición genética, China trayendo las primeras rocas lunares en 50 años o la fusión de dos grandes agujeros negros.

A pesar de los acontecimientos impactantes que hemos vivido como raza humana por una pandemia como la de ahora, este 2020 la ciencia no se ha tomado un descanso y su productividad queda reflejada en todo lo antes mencionado.