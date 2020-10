Coronavirus: 9 dudas resueltas sobre las vacunas que buscan frenar la pandemia

En la actualidad muchos compartimos el mismo deseo: estar listos para usar una vacuna que sea eficaz para contrarrestar la pandemia del nuevo coronavirus.

Hasta diciembre pasado, nunca habíamos visto una pandemia paralizar a toda la raza humana. Al menos no en más de 100 años. Lo que era un relato de otros tiempos o la trama de una película de ficción, hoy es una experiencia diaria. Así como esta amenaza invisible surgió de un momento a otro, los profesionales de la ciencia también hacen un esfuerzo titánico por encontrar una veloz solución.

En ese sentido, los proyectos de vacuna se han multiplicado en todo el planeta. Hasta este 19 de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció 154 proyectos que ya han encontrado una vacuna candidata y se encuentran en fase preclínica y otros 44 que la han superado y están en fase clínica (pruebas en humanos). De ellos, diez están en la fase 3, previa a la comercialización.

Pero la rapidez de la investigación científica también nos ha bombardeado con información, a veces técnica y especializada, que hace difícil entender lo que está pasando. Y es razonable que muchos tengan dudas o inquietudes sobre esta nueva medicación, ante la gran cantidad de información y versiones que circularon desde el comienzo de la pandemia.

Por esta razón, EXPRESO contesta 9 preguntas claves a través de expertos sobre la llegada de una posible vacuna y lo que esto conlleva:

1. ¿CUALQUIER PERSONA PUEDE VACUNARSE CONTRA EL CORONAVIRUS?

Claire Muslin, docente e investigadora en virología de la Universidad de Las Américas (UDLA), explica que si bien en teoría cualquier persona podría vacunarse hay ciertas contraindicaciones en el caso de personas que son inmunodeficientes.

Esas personas suelen tener enfermedades graves que quienes las padecen saben que no pueden vacunarse. Por lo tanto, son casos muy especiales. De ahí cualquier persona podría vacunarse. Claire Muslin, docente e investigadora en virología de la UDLA

Además añade que, aunque las vacunas serán más efectivas en adultos jóvenes que en adultos mayores según los estudios vigentes, hay que darle prioridad a estos últimos porque precisamente tienen un sistema inmune menos eficiente y por lo tanto la protección sería menor.

2. ¿QUÉ TECNOLOGÍA SE ESTÁ UTILIZANDO PARA CREAR LA VACUNA DEL SARS-COV-2?

Hasta ahora, los métodos de prueba utilizados para producir vacunas pueden llevar mucho tiempo. Por lo tanto, aunque esas estrategias se tienen en cuenta, ha surgido un impulso por usar nuevas tecnologías para desarrollar una vacuna frente a un virus como este que se propaga tan rápido.

Nikolaos Kyriakidis, quien es docente - investigador de inmunología también en la UDLA, asegura que el más popular de estos nuevos métodos es la preparación de vacunas a partir de material genético.

Según el inmunólogo, estas vacunas, en lugar de usar proteínas del virus, usarían un fragmento del genoma de ARN del SARS-CoV-2 en el que iría la receta molecular para que nuestras propias células fabriquen la proteína viral –en este caso, la que forma los picos de la corona del virus– que el sistema inmune pueda reconocer.

Con esto puedes producir la vacuna. De alguna manera, estás haciendo que el organismo de las personas lo hagan. La ventaja de este método es su rapidez.



Nikolaos Kyriakidis, docente - investigador de inmunología de la UDLA.

3. ¿CUÁNTAS DOSIS SERÁN NECESARIAS?

Nikolaos explica que para ocho de las diez vacunas que se encuentran actualmente en fase tres se necesitan dos dosis y que hasta ahora ese número sería el "estándar", aunque puntualiza que eso se determinará una vez hayan concluido todas las fases.

En ello concuerda Claire, quien precisa que aquella segunda dosis se la conoce en materia de salud como dosis de refuerzo y que teniendo en cuenta los estudios publicados hasta ahora habría un intervalo de 3 semanas entre la suministración de ambas.

4. ¿ME PUEDO CONTAGIAR LUEGO DE HABERME VACUNADO?

Respecto a esta incógnita Nikolaos explica que es necesario introducir el término inmunidad esterilizante cuyo significado es que, una vez que alguien se vacune o se haya contagiado por una infección natural no puede volver a infectarse porque “tiene los soldados necesarios para bloquear el ingreso del virus a las células”.

Sin embargo, existe una inmunidad que no es esterilizante y que nos protege de la enfermedad mas no de la infección. Ahora bien, hasta que no terminen los ensayos clínicos de las vacunas candidatas no sabremos qué tipo de inmunidad nos vayan a proporcionar, asegura el científico.

Según el inmunólogo, lo más probable es que las vacunas de primera generación (las primeras que se comercialicen) nos proporcionen mas bien una prevención frente a los síntomas más graves de la enfermedad, pero no nos protejan de la infección o posible reinfección.

​Es decir, me podré infectar o volver a infectar pero no voy a desarrollar los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, no sabemos todavía si estas primeras vacunas consigan una inmunidad esterilizante; hay que esperar los resultados para conocer cuál será el alcance de protección.

5. ¿UNA MISMA VACUNA FUNCIONA PARA TODAS LAS CEPAS DEL VIRUS?

Claire aclara que las vacunas que se están desarrollando en el mundo toman en cuenta las variantes existentes del virus y que estas son muy similares entre ellas, por lo que la protección del biológico servirá para todas por igual.

Hasta el momento parece que las vacunas podrán prevenir de la enfermedad en todas las cepas circulantes del Sars-Cov-2 que se conocen. Claire Muslin, docente e investigadora en virología de la UDLA

6. ¿SI ALGUIEN SE ENFERMA EN LAS PRUEBAS QUIERE DECIR QUE LA VACUNA NO FUNCIONA?

Nikolaos resume la respuesta en un rotundo no. Revela que hay unas vacunas que tendrán hasta el 95% de eficacia, por lo tanto, puede pasar que aunque una de ellas funcione en la mayoría de personas no funcione en otras debido a cualidades genéticas, edad, entre otras características:

7. ¿LA VACUNA SERÁ LA SOLUCIÓN DEFINITIVA FRENTE A LA PANDEMIA?

Tanto Claire como Nikolaos coinciden que esta será la mejor herramienta que tendremos ante la pandemia, pero que, sin embargo, no será inmediata y para ella hay que contemplar una serie de factores.

“No es que la vacuna sale hoy y mañana volvemos todos con normalidad a nuestras actividades diarias. Es imposible por una serie de razones”, explica Nikolaos:

La demanda mundial: es imposible que todos se puedan vacuna por varios meses o incluso por un año tras la salida de las primeras vacunas, según Nikolaos, porque “simplemente es imposible abastecer tan rápido la demanda existente en el mundo”. El científico apunta a que se necesitarán 14.000 millones de dosis a nivel mundial en caso de que se necesiten dos dosis por persona.

Tiempo de efecto: la vacuna buscará activar nuestro sistema inmunológico para producir una respuesta bajo un ambiente controlado y eso requiere tiempo. Además, teniendo en cuenta que tienen que pasar unas tres semanas entre la primera y segunda dosis, la inmunización que prometen las vacunas tardaría cerca de un mes en hacer efecto.

Continuar con las medidas: teniendo en cuenta estos dos factores anteriores, Claire enfatiza que será necesario continuar con las medidas de prevención hasta que masivamente tengamos acceso a una vacuna y pase el tiempo necesario para producir la inmunidad.

8. ¿QUÉ TAN PELIGROSA PUEDE SER LA VACUNA?

A consideración de Nikolaos al principio nos encontraremos con "algunos inconvenientes leves, como con cada vacuna". El experto se refiere a que a veces se desarrolla una leve fiebre y otras veces dolor alrededor de la zona donde se suministra el biológico a los pacientes.

No obstante, destaca que las tres fases por las que tienen que pasar las posibles candidatas con la participación de decenas de miles de personas "serán una guía para evitar cualquier tipo de efecto adverso u otros problemas imprevistos".

Y es que precisamente por esto, remarca Nikolaos, las agencias de regulación por las que van a pasar las vacunas candidatas están en constante vigilancia ante cualquier inconveniente, por lo que asevera que el margen de peligro es bastante reducido.

9. SI YA TUVE LA ENFERMEDAD... ¿ME TENGO QUE VACUNAR?

Para Claire la respuesta es sí “y no solo por prevención”, porque a criterio de la viróloga no sabemos si la persona que se curó de la enfermedad ya tiene inmunidad a largo plazo cuando lo que sí se sabe es que la mayoría de los virus de impacto respiratorio como este producen una “inmunidad pésima”.

Aunque todavía no sabemos cuál es el plazo de inmunidad del nuevo coronavirus, es muy probable que no sea tan largo como ya se ha visto en algunos casos de reinfección por lo que es importante que todos se puedan vacunar cuando sea posible. Claire Muslin, docente e investigadora en virología de la UDLA

Respecto a esto, Nikolaos añade a manera de conclusión que “haber tenido la enfermedad no garantiza una protección total frente a una posible reinfección”.