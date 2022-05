Los geeks de la cultura pop en Taiwán celebraron el 4 de mayo, Día anual de Star Wars. ¿Cómo? Reunidos en el distrito Xinyi de Taipei vestidos con los trajes distintivos de los personajes de la franquicia.

4 de mayo: todo lo que debes saber sobre el 'Star Wars Day' Leer más

Este día conmemorativo informal se originó a partir del juego de palabras "May the Fourth be with you" y el eslogan de las guerras "Que la Fuerza te acompañe".

Star Wars inspira a una investigadora contra el cáncer Leer más

Uno de los voluntarios del evento, ataviado con la armadura de Clone Marshal Commander CC-1138, personaje de Star Wars, fue el encargado de desinfectar a todos los asistentes utilizando una pistola pulverizadora diseñada para asemejarse a un arma de las películas.

Para promover aún más la etiqueta adecuada de COVID, a los voluntarios disfrazados de Darth Vader también se les pidió que usaran máscaras faciales sobre sus cascos icónicos, mientras que otros vestidos como droides como el popular BB-8 también usaron máscaras.

"Asegurémonos de que todas nuestras manos estén correctamente rociadas y que nuestras máscaras cubran adecuadamente nuestras bocas y narices", anunciaron repetidamente el organizador del evento Makoto Tsai y su asistente por sus altavoces.

Los fanáticos de Star Wars desfilan en la calle durante la celebración del día de Star Wars en Taipei, Taiwán, el 4 de mayo de 2022. EFE

Cuando los transeúntes le preguntaron de qué personaje de Star Wars estaba vestido, el asistente, que estaba vestido como el Capitán Christopher Pike, respondió casualmente: "Oh, no, soy de Star Trek y solo estoy aquí para ayudar a estos fanáticos de Star Wars".

Star Wars Day: ¡La Fuerza acompañó a Google! Leer más

Contrariamente a la segregación tradicional entre los fanáticos de las dos franquicias de ciencia ficción con el tema "Star" en los Estados Unidos, los diferentes fandoms en Taiwán compartieron admiración mutua y amor por todo lo geek.

Con la asistencia de una treintena de cosplayers, la celebración del miércoles contó con la participación de jóvenes y mayores. Desfilaron por los cines Vieshow del distrito de Xinyi para celebrar el día, tomándose fotos juntos y con los transeúntes.