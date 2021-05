Star Wars Day: ¡La Fuerza acompañó a Google!

Si escribes "Star Wars Day" en la barra del buscador y haces clic en la lupa, además de aparecer los diversos resultados, se activará una animación, hecha de serpentinas y stickers relacionados con el mundo creado por George Lucas: sables de luz, droides y ewoks invadirán la pantalla de tu navegador durante unos segundos.

Todos los 4 de mayo apartir de 1979 son celebrados por los fanáticos de Star Wars. Este 2021, no sería la diferencia, seguidores de la saga se unieron en redes sociales y convirtieron en tendencia el hashtag #MayThe4thBeWithYou.

¡Feliz día de #StarWars!#MayThe4thBeWithYou



Ya sea que te gusten solo las Clásicas, las Precuelas, las Secuelas, o todas, los comics, el UE, las novelas o los juegos de rol....



💜¡¡QUE TENGAS UNN DÍA ESTUPENDO!!💜 pic.twitter.com/Jp3DtVg2h8 — Misa 💜VTUBER💜 (@MisaVtuber) May 4, 2021

#MayThe4thBeWithYou



Liberar las patentes deben, si terminar con la pandemia quieren. pic.twitter.com/elzncf1i13 — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) May 4, 2021

¿POR QUE SE CELEBRA EN ESTA FECHA?

Luego del estreno de la primera película de la franquicia de Lucas. Los aficionados londinenses aprovecharon el titular del periódico London Evening News publicado el 4 de mayo de 1979 en el que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher, recientemente nombrada la primera ministra del país, con una frase que los identificó: May the 4th be with You, Maggie. Congratulations (Que la fuerza te acompañe).

Tras la publicación, todos los fanáticos a nivel mundial unieron fuerzas para que dicha fecha sea conocida como el Día de Star Wars. Desde aquel momento, se realizan eventos como las proyecciones de las películas y encuentros de los fanáticos.