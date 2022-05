4 de mayo: todo lo que debes saber sobre el 'Star Wars Day'

Star Wars inspira a una investigadora contra el cáncer Leer más

Debido a que el fandom de Star Wars es uno de los más grandes que existen, con fanáticos que claman por cualquier forma de mostrar su amor por 'la galaxia muy, muy lejana', el 4 de mayo es un día lleno de desfiles, anuncios, revelaciones y lanzamientos de nuevos juguetes y mercancías.

Casi todos los tipos de productos e industrias que se te ocurran participan en la acción de Star Wars, desde LEGO, Build-A-Bear y libros hasta ropa de cama de lujo, velas y juguetes y golosinas para perros con el tema de Star Wars. Basta que te des una vuelta por Amazon.

Un piloto del cuerpo imperial de cazas estelares TIE de la saga Star Wars (i) saluda a un pequeño mandaloriano (d) durante el desfile del Galaxy Day por una calle de Madrid.

¿De dónde nace el Star Wars Day?

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras con 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga. La nueva frase, sin embargo, no se popularizó hasta varios años después.

En 2011, el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día y, desde entonces, multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

Lord Vader (c), personaje de la saga cinematográfica Star Wars, acompañado por soldados de asalto imperiales participan en el desfile del Galaxy Day por una calle de Madrid.

La felicitación de la Dama de Hierro no ha sido la única ocasión en la que los políticos se han inspirado en la saga. En la década de 1980, el presidente Ronald Reagan se basó en el personaje Grand Moff Tarkin para crear una iniciativa de defensa estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. Si bien nunca se llevó a cabo, el proyecto sirvió para allanarle el camino al sistema estratégico de misiles que aún se encuentra hoy en vigor.

Durante el Día de Star Wars se producen eventos en todo el mundo. Los fans se reúnen para realizar todo tipo de actividades. Son habituales las maratones de películas de la saga o los encuentros con seguidores disfrazados de personajes de la saga, que ha traspasado las fronteras de la gran pantalla.

ALGUNOS LANZAMIENTOS

Galería Disney: El libro de Boba Fett Documental

El libro de Boba Fett se estrenará en Disney Plus, brindando a los fanáticos una idea de cómo se hizo el programa.

El elenco y el equipo revelarán qué se hizo para hacer el programa y los fanáticos podrán ver detrás de escena, así como imágenes nunca antes vistas.

Star Wars: Obi-Wan Cómic

El 4 de mayo también se lanzará el primer número de la miniserie de cómics Star Wars: Obi-Wan. El número, publicado por Marvel Comics, fue escrito por Christopher Cantwell e ilustrado por Ario Anindito.

LEGO Star Wars Luke Skywalker Landspeeder

LEGO lanzará el set Star Wars Luke Skywalker Landspeeder el 4 de mayo, que se unirá a la serie LEGO Ultimate Collector.

El modelo de 1890 piezas es una recreación fiel del X-34 Landspeeder y viene con minifiguras de Luke Skywalker y C-3PO.