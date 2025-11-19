Black Friday: cómo anticiparse a los mejores descuentos

A pocos días del Black Friday 2025, estas son las claves que debes saber para adelantarse y evitar caer en falsas promociones

Black Friday 2025 llega como la oportunidad para quienes desean hacer compras previo a diciembre.

A medida que se acerca el Black Friday 2025, previsto para el viernes 28 de noviembre, el comercio electrónico y las tiendas físicas en Ecuador y la región ya muestran señales de adelantarse a la jornada de descuentos más esperada del año.

En años anteriores las ofertas comenzaron a aparecer desde semanas antes a la fecha oficial, por lo que de repetirse ese escenario prepararse con anticipación será determinante para aprovechar los precios más bajos y evitar caer en promociones engañosas.

Black Friday: las páginas con mejores promociones en ropa y calzado Leer más

Cada vez más marcas despliegan campañas previas —conocidas como pre Black Friday— que incluyen ventas flash, códigos de descuento y rebajas exclusivas para afiliados o suscriptores. Este adelanto responde al aumento de la competencia y al objetivo de captar compradores antes del pico de ventas.

Las tiendas anticipan sus ofertas

Comercios de tecnología, moda, electrodomésticos y hogar ya han empezado a lanzar adelantos de campaña. Las cadenas buscan evitar saturación durante el fin de semana del Black Friday y repartir el flujo de compradores en varios días. Esto ha provocado que las mejores ofertas no siempre coincidan con la fecha oficial.

Por aquello, se recomiendan monitorear desde ahora los productos más demandados, como celulares, televisores inteligentes, laptops y pequeños electrodomésticos, cuyo stock suele agotarse antes del día principal.

Este año en particular, se espera que las ventas en línea tengan una mayor participación durante esta fecha y otras cercanas, como el Cyberday (que finaliza este 19 de noviembre de 2025), según señaló a EXPRESO. Leonardo Ottati, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico de Ecuador.

El comercio electrónico fue impulsado este año por diversas festividades. Archivo / Expreso

"Se estimas que este año el comercio electronico represente no menos de $6.500 millones, con una adopcion digital en crecimiento sostenido", menciona Ottati.

Cómo evitar falsas promociones

No obstante, en medio de las ofertas las polémicas también se hacen presente. Como todos los años, usuarios han alertado de una práctica recurrente durante estas fechas: algunos comercios elevan los precios semanas antes para luego aplicar descuentos que parecen más atractivos de lo que realmente son. Revisar el historial de precios del producto y compararlo entre varias tiendas es fundamental para detectar rebajas reales.

Black Friday Ecuador: tiendas con mayores descuentos en 2025 Leer más

Planificación: la clave para no gastar de más

Los especialistas recomiendan elaborar una lista clara de prioridades, definir un presupuesto máximo y evitar compras impulsivas. También sugieren suscribirse a boletines y notificaciones de tiendas, pues muchas ofrecen acceso anticipado y cupones exclusivos a quienes registran sus datos.

Además, comparar precios entre plataformas digitales y tiendas físicas puede generar diferencias significativas. Mientras el comercio electrónico facilita la búsqueda rápida, las tiendas presenciales suelen ofrecer beneficios adicionales como entregas inmediatas, garantías extendidas o meses sin intereses.

Precauciones ante posibles estafas

Con el aumento del tráfico en línea durante el Black Friday, también se multiplican las páginas fraudulentas y promociones falsas difundidas por redes sociales. Los expertos recomiendan verificar siempre que el sitio web sea oficial, revisar la reputación del vendedor y evitar enlaces desconocidos enviados por mensajería instantánea.

El comportamiento anticipado de las marcas indica que el Black Friday 2025 no se concentrará en un solo día. Para los consumidores, la preparación y la verificación serán esenciales para aprovechar las verdaderas ofertas sin caer en riesgos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!