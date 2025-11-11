Black Friday Ecuador: tiendas con mayores descuentos en 2025

Todavía faltan más de dos semanas para el Black Friday, pero ya puedes aprovechar algunas buenas ofertas

El Black Friday será el próximo 28 de noviembre y algunas tiendas de Ecuador ya empezaron a poner mercadería en oferta. Ciertos locales lo mantendrán todo el mes y otros han anunciado cuándo estarán disponibles esos descuentos.

En esta nota haremos un repaso de las mejores ofertas que hay al momento gracias al Black Friday. Para que las puedas aprovechar con tiempo y comprar lo que quieras antes de que se agote en esta época de rebajas.

Mejores ofertas de Black Friday 2025

Movistar iniciará su Black Week el próximo 18 de noviembre. Su oferta es que puedas adquirir dos celulares por el precio de uno. Los cuales se podrán comprar de manera física o virtual.

TVentas empezó sus descuentos el pasado 7 de noviembre en su página web, donde ofrecen hasta el 50% de descuento en sus productos. Además, te dan hasta 18 meses sin intereses en pago con tarjeta de crédito y tres meses de gracia desde compras de 200 dólares. Esto durará hasta el 30 de noviembre.

Crecos puso en oferta más de 4000 productos hasta con un 70% de descuento. También te dan la opción de diferir hasta 12 meses sin intereses con tres meses de gracia en compras a través de la web.

Comandato también ya anunció que para el Black Friday tendrá descuentos hasta del 70%. Podrás comprar con crédito directo y hasta recibir meses de gracia.

Metropolitan Touring, que es una agencia de viajes, ofrece bonos de hasta 250 dólares en días especiales este mes. O, todos los días hasta el 27 de noviembre, bonos de hasta 150, pero más el seguro de viaje.

Supermercados El Coral ofrecerá del 27 al 30 de noviembre 2x1 en productos de toda la tienda. Así mismo también habrán rebajas de hasta el 80%.

Pago adelantado del decimocuarto incentiva el Black Friday

Hay que recordar que las empresas públicas pagarán el decimocuarto sueldo el próximo 14 de noviembre. Esto debido a la solicitud del presidente Daniel Noboa, quien pidió que se pague con anticipación para activar la economía ecuatoriana. Noboa también instó al sector privado que haga lo mismo, de esa manera mucha gente llegará con fluidez económica al Black Friday 2025.

Las ofertas abundan en Black Friday, pero no todas son confiables. CANVA

