¿Por qué Avianca inmovilizó más del 70 % de su flota A320 de manera urgente?

Avianca dejó en tierra más del 70 % de sus aviones A320 por una actualización urgente de software exigida por Airbus

La tarde del viernes 28 de noviembre, Avianca encendió las alertas en la región: más del 70 % de su flota A320 tendrá que quedarse temporalmente en tierra. ¿La razón? Una actualización urgente de software ordenada directamente por Airbus, fabricante de los aviones.

¿Por qué Airbus ordenó detener los aviones?

Según detalló Avianca, Airbus notificó que una parte importante de los A320 del mundo presenta un incidente en el sistema de control de vuelo.

El origen del problema sorprende: la exposición a los rayos solares puede generar fallas en un módulo crítico del software.

Este hallazgo llevó a Airbus a ordenar una intervención inmediata en miles de aviones de esta familia, incluida la mayoría de la flota de Avianca.

¿Qué implica esta actualización?

Airbus explicó a EFE que:

85 % de los aviones afectados necesita un ajuste menor, rápido de instalar.

15 % restante requiere una intervención más profunda, que puede incluir cambio de equipos y tomará más tiempo.

Es una actualización técnica, pero obligatoria: los aviones deben permanecer en tierra hasta que cada unidad esté asegurada y certificada.

Impacto inmediato en Avianca: vuelos cancelados y ventas cerradas

Avianca, que es líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, advirtió que esta medida generará “disrupciones significativas” durante los próximos diez días.

Para contener el impacto:

Cerró las ventas de boletos hasta el 8 de diciembre, evitando sobreventas.

Está reacomodando pasajeros en vuelos disponibles o alternativos.

Todo el equipo técnico trabaja en implementar las actualizaciones “lo antes posible”.

¿Qué flota afecta y qué tan grande es el reto?

Avianca opera una red de más de:

150 rutas

700 vuelos diarios

Una flota de 140 aviones, entre Airbus A320 y Boeing 787 Dreamliner

Los A320 son el corazón de la operación regional. Por eso, que más del 70 % quede inmovilizado representa uno de los retos logísticos más grandes de la aerolínea en los últimos años.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

La compañía espera retomar operaciones con normalidad en cuanto Airbus confirme que cada aeronave cumple con la actualización obligatoria. El plazo estimado, por ahora, es de 10 días, aunque los tiempos podrían variar según la complejidad de cada intervención.

