Christian Romero: "En las mañanas soy abogado y en las noches soy gamer"

Organización. Si él tuviera que definir en una sola palabra el secreto para sobrellevar ambas pasiones sería esa. No existiría otra forma, sobre todo cuando descubres que eres un aficionado a los videojuegos casi que a la par que tu vocación por la abogacía.

A sus 27 años forma parte del roster de Counter-Strike:Global Offensive del Team Snikt que compite actualmente en la Movistar LPG en representación de Ecuador, a nivel latinoamericano. "En las mañanas soy abogado y en las noches soy gamer", cuenta Christian Romero, guayaquileño y abogado de profesión con una maestría en Derecho Internacional y otro posgrado más en curso.

Entonces... ¿es posible llevar de la mano los videojuegos sin descuidar los estudios y el trabajo? Claro que sí. "Desde el equipo tenemos proyectados los días de entrenamiento. Como ya tengo eso marcado, lo que hago simplemente es organizarme, despachar mis clientes, agilitar el trabajo y adelantar todo lo que pueda para que no influya con el equipo y los entrenamientos ya detallados por calendario", detalla Christian.

Christian, junto con su equipo de CS:GO, compite actualmente en la Movistar LPG en representación de Ecuador a nivel latinoamericano. Cortesía Team Snikt

A pesar de que se considera un aficionado al CS:GO desde hace 13 años y lo disputa actualmente de manera competitiva, nunca lo vio como un "estilo de vida". Counter Strike nació como recreación en tiempos de ocio y nunca se proyectó formar una carrera a través del videojuego.

"Yo he sido claro, desde hace mucho tiempo he querido ser abogado, de hecho los estudios siempre serán importantes para mí. Siempre he tratado en el ámbito profesional cuidar mucho mi imagen y en la parte recreativa darme el tiempo de jugar. He podido jugar en algunas Ligas y el equipo que tenemos actualmente es muy sólido, nos hemos dado la oportunidad y hemos destacado. Entonces ha sido de manera progresiva", añade.

Desde su perspectiva, bastante apegada a la realidad, los e-Sports empiezan a tomar fuerza en Ecuador y la escena profesional no es bien vista porque las personas no están al tanto de lo que los deportes electrónicos representan.

Creo que los profesionales tienen recelo o de pronto vergüenza de admitir que juegan y a decir que se

les da muy bien. Christian Romero

Por esa razón, "no suelo hacer bomba que juego, más que como gamer la gente me conoce como pelotero. No es una faceta que la haya explotado y que le cuente a mi círculo social ‘oye sabes que juego Counter’, no. Mis íntimos amigos sí conocen que juego", explica Christian.

En su casa, Christian adecuó uno de sus cuartos como oficina, donde almacena sus expedientes y donde además tiene instalada su PC, con la que entrena todos los lunes, miércoles y domingo (de 20:00 a 24:00) a manera de rutina por la actual participación en la LPG.